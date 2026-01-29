Moska regjistron reshjet më të dendura të borës në më shumë se 200 vjet
Kryeqyteti i Rusisë, Moska, këtë muaj ka parë reshjet më të mëdha të dëborës në më shumë se 200 vjet, thanë të enjten meteorologët e Universitetit Shtetëror të Moskës.
Imazhet nga qyteti me rreth 13 milionë banorë treguan banorët që përpiqeshin të kalonin nëpër grumbuj të dendur dëbore në rrugët e lagjes së tij qendrore, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Trenat e udhëtarëve në zonën e Moskës u vonuan dhe makinat mbetën të bllokuara në trafik të gjatë të enjten në mbrëmje.
"Janari ishte një muaj i ftohtë dhe me dëborë të pazakontë në Moskë", tha universiteti në mediat sociale.
"Deri më 29 janar, Observatori Meteorologjik i Universitetit Shtetëror të Moskës kishte regjistruar pothuajse 92 mm reshje, që është tashmë vlera më e lartë në 203 vitet e fundit", shtoi ai.
Grumbullat e borës në tokë arritën deri në 60 centimetra (24 inç) në disa pjesë të kryeqytetit të enjten.
Më parë këtë muaj, rajoni i Kamchatka-s në lindje të largët të Rusisë shpalli një gjendje emergjence për shkak të një stuhie masive dëbore që e la qytetin e saj kryesor pjesërisht të paralizuar.
Imazhet, të qarkulluara gjerësisht në internet, treguan grumbuj të mëdhenj dëbore që arrinin deri në katin e dytë të ndërtesave dhe njerëz që gërmonin nëpër rrugë ndërsa bora mbulonte makinat në të dyja anët. /Telegrafi/