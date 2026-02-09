Moska pretendon se Ukraina qëndron pas tentativës për vrasjen e gjeneralit rus – Polonia e përfshirë në rekrutimin e autorit
Shërbimi i inteligjencës FSB i Rusisë thotë se tentativa e vrasjes së gjeneralit Vladimir Alexeyev të premten u urdhërua nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës.
Madje, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, FSB gjithashtu pretendon se inteligjenca polake ishte e përfshirë në rekrutimin e autorit të vrasjes, sipas agjencisë së lajmeve Interfax.
Megjithatë, siç vë në pah Sky News, nuk janë dhënë prova për të verifikuar pretendimet.
❗️For context: Lieutenant General Vladimir Alekseev, who was shot by an unknown assailant in 🇷🇺Moscow, is the First Deputy Chief of the GRU of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation.
In the video: Footage from the scene of the assassination attempt.… https://t.co/YrGUPDcLVy pic.twitter.com/QTLttrmqVV
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 6, 2026
Ukraina ka mohuar përfshirjen dhe Polonia nuk i është përgjigjur pretendimit.
Një shtetas rus i lindur në Ukrainë u ekstradua në Moskë nga Dubai me dyshimin për plagosjen e rëndë të Alexeyev, thanë zyrtarët rusë të sigurisë.
Vladimir Alekseyev
Rusia tha se i dyshuari për të shtënat, një shtetas rus i lindur në Ukrainë, i quajtur nga Moska si Lyubomir Korba, ishte marrë në pyetje pasi u ekstradua nga Dubai. Një bashkëpunëtor i dyshuar, Viktor Vasin, është marrë gjithashtu në pyetje.
FSB theksoi në një deklaratë se si Korba ashtu edhe Vasin kishin "pranuar fajin e tyre" dhe kishin dhënë detaje për të shtënat, të cilat ata thanë se ishin "kryer në emër të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës".
Megjithatë, FSB nuk dha asnjë provë dhe Reuters shkruan se nuk ishte në gjendje ta verifikonte këtë pretendim menjëherë.
FSB tha se Korba u rekrutua në gusht 2025, u trajnua në Kiev dhe u dërgua në Rusi nëpërmjet Moldavisë dhe Gjeorgjisë, me shërbimin e sigurisë ukrainase që i premtoi atij 30,000 dollarë për sulmin.
Gjenerallejtënant Vladimir Alekseyev, zëvendësshef i inteligjencës ushtarake ruse, u qëllua disa herë nga një sulmues i panjohur në një ndërtesë banimi në veriperëndim të kryeqytetit, tha Komiteti Hetimor i Rusisë në një deklaratë.
Alekseyev ishte zëvendësuesi i parë i gjeneralit Igor Kostyukov, i cili udhëhoqi delegacionin rus gjatë bisedimeve të fundit me Ukrainën në Abu Dhabi, në prani të përfaqësuesve amerikanë, mbi mundësinë e një zgjidhjeje të konfliktit në Ukrainë. /Telegrafi/