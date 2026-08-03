"Mos u viktimizo", Gëzim Sveçla i VV-së i reagon Përparim Ramës: Sqarohu për mesazhet
Shefi i Grupit të Asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Gëzim Sveçla, ka reaguar ndaj deklarimeve të kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, pas pretendimeve të fundit që kanë përfshirë kabinetin e tij.
Sveçla ka thënë se familja e Ramës nuk duhet të jetë pjesë e debatit politik, por ka kërkuar që kryetari i Prishtinës të japë sqarime për pretendimet që lidhen me ushtrimin e funksionit të tij publik.
“Përparim, familja jote nuk është dhe nuk duhet të jetë pjesë e debatit politik. Për këtë nuk duhet të ketë asnjë dilemë. Por as familja nuk mund të përdoret si mburojë për t’iu shmangur pyetjeve që lidhen drejtpërdrejt me ushtrimin e funksionit tënd publik”, ka shkruar Sveçla.
Ai ka mohuar se ndonjë asamblist i LVV-së ka publikuar mesazhe që lidhen me familjarët e Ramës, duke thënë se debati duhet të fokusohet te pretendimet për korrupsion dhe çështjet e tjera të ngritura.
“Prandaj, mos u viktimizo dhe mos e zhvendos debatin aty ku nuk është. Sqarohu për përmbajtjen e mesazheve të publikuara. Sqarohu për pretendimet për korrupsion. Sqarohu për legalizimet e pretenduara si të paligjshme dhe për rolin e bashkëpunëtorëve të tu në këto raste”, shkroi Sveçla në Facebook.
“Nëse pretendimet janë të pavërteta, thuaje qartë. Nëse mesazhet janë të manipuluara, thuaje qartë. Nëse ajo që pretendohet se është bërë në emrin tënd nuk ka ndodhur, thuaje qartë. Llogaridhënia nuk është linçim. Kërkimi i përgjigjeve për dyshime serioze që lidhen me ushtrimin e pushtetit nuk është çnjerëzor. Është detyrë e opozitës dhe e çdo përfaqësuesi të zgjedhur”, shtoi ai.
“Prokuroria le ta bëjë punën e saj dhe ta zbardhë rastin deri në fund. Deri atëherë, asgjë nuk të pengon që publikisht të sqarohesh për pretendimet që janë ngritur ndaj teje dhe qeverisjes tënde. Familjen lëre jashtë. Edhe ne e kemi lënë jashtë. Për pretendimet që lidhen me ty dhe qeverisjen tënde, përgjigju”, përfundon postimi i shefit të Grupit të Asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës.