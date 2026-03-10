Mos merrni vendime të rëndësishme me kafen e mëngjesit: Këshilla të psikologëve për fokus dhe qetësi mendore
Mënyra si e filloni mëngjesin ndikon drejtpërdrejt në stresin, përqendrimin dhe energjinë mendore gjatë gjithë ditës
Mëngjesi shpesh konsiderohet pjesa më produktive e ditës, por për shumë njerëz ai nis në mënyrë kaotike, me shumë mendime, vendime dhe situata të vogla stresuese.
Ky problem është veçanërisht i dukshëm tek ata që punojnë nga shtëpia, personat që punojnë në mënyrë të pavarur ose ata që nuk kanë afate të qarta pune. Kur mungon presioni i jashtëm, është më e lehtë të humbet fokusi dhe të shtyhen detyrat.
Ekspertët e psikologjisë dhe neurologjisë theksojnë se mënyra si e fillojmë ditën mund të ndikojë ndjeshëm në përqendrimin, nivelin e stresit dhe energjinë mendore gjatë orëve në vijim, madje edhe në jetën në përgjithësi.
Ja tre vendime të thjeshta mendore që mund t’ju ndihmojnë ta nisni mëngjesin më të qetë dhe më të fokusuar, transmeton Telegrafi.
1. Mos merrni vendime menjëherë pas zgjimit, sidomos jo vendime të rëndësishme
Truri çdo ditë merr shumë vendime, nga ato të vogla si zgjedhja e rrobave deri te vendime të rëndësishme pune. Por çdo vendim konsumon një pjesë të energjisë mendore.
Në psikologji ekziston termi “lodhje nga vendimmarrja”, që përshkruan uljen e aftësisë për të marrë vendime të mira pasi kemi bërë shumë zgjedhje gjatë ditës.
Prandaj ekspertët këshillojnë që në mëngjes të reduktohen vendimet e panevojshme. Për shembull:
• përgatisni rrobat ose planin e ditës që në mbrëmje
• shmangni kontrollimin e menjëhershëm të email-eve dhe mesazheve
• filloni ditën me një aktivitet të vetëm dhe të qartë
Në këtë mënyrë ruani energjinë mendore për detyrat më të rëndësishme gjatë ditës.
2. Shmangni mendimin e tepërt që në mëngjes
Shumë njerëz sapo zgjohen fillojnë të mendojnë për problemet, detyrat ose shqetësimet e ditës. Ky model mendimi mund të rrisë stresin dhe të ulë përqendrimin.
Psikologët rekomandojnë që mëngjesi të fillojë me fokus në një aktivitet të thjeshtë, si planifikimi i detyrës më të rëndësishme të ditës.
Rutina të shkurtra si disa minuta frymëmarrje e thellë, pak shtrirje trupore ose një shëtitje e shkurtër mund të ndihmojnë në uljen e tensionit mendor dhe në përmirësimin e fokusit.
3. Shmangni konfliktet në mëngjes
Debatet ose situatat negative me anëtarët e familjes që në fillim të ditës mund të prishin humorin dhe të rrisin stresin.
Studimet tregojnë se emocionet negative në mëngjes mund të ndikojnë në humorin dhe produktivitetin gjatë gjithë ditës.
Gjërat e vogla si rrëmuja në shtëpi, vonesat ose nervozizmi shpesh krijojnë konflikte të panevojshme. Qasja më e mirë është të përpiqeni të qëndroni të qetë dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive.
Teknika të thjeshta si frymëmarrja e thellë ose tërheqja për pak çaste nga situata mund të ndihmojnë në shmangien e debateve të panevojshme.
Këshillë shtesë: përpiquni të ruani qetësinë
Një fillim i mirë i ditës nënkupton edhe ndjenjën e kontrollit mbi mendimet, fjalët dhe veprimet tuaja. Kur arrini të ruani qetësinë e brendshme, është më e lehtë të mbani përqendrimin dhe produktivitetin.
Ekspertët e shëndetit mendor shpesh theksojnë se fokusi nuk është vetëm aftësi për t’u përqendruar, por edhe aftësi për të menaxhuar reagimet ndaj stresit të përditshëm.
Edhe pse nuk ekziston një formulë universale për mëngjesin e përsosur, ndryshimet e vogla në zakonet e mëngjesit mund të kenë ndikim të madh në shëndetin mendor, nivelin e stresit dhe produktivitetin.
Siç thuhet shpesh: “Një person i përqendruar mund të arrijë më shumë se një gjeni që është vazhdimisht i shpërqendruar.” /Telegrafi/