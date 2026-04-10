“Mos luani me SHBA-në”, Vance paralajmëron Iranin para negociatave
Zëvendëspresidenti JD Vance e paralajmëroi Iranin të mos “luajë” me SHBA-në, ndërsa ai u nis për negociata jashtë shtetit që synojnë t’i japin fund luftës.
Vance, i cili prej kohësh ka qenë skeptik ndaj ndërhyrjeve ushtarake të huaja dhe ka folur hapur për mundësinë e dërgimit të trupave në konflikte të pafundme, u nis për të udhëhequr bisedimet e ndërmjetësuara me Iranin në kryeqytetin pakistanez, Islamabad.
“Nëse iranianët janë të gatshëm të negociojnë me mirëbesim, ne jemi sigurisht të gatshëm t’ua shtrijmë dorën hapur”, tha Vance përpara se të hipte në Air Force Two.
Por ai shtoi: “Nëse do të përpiqen të na mashtrojnë, atëherë do të zbulojnë se ekipi negociator nuk është aq i hapur”.
Vance tha gjithashtu se Trump “dha disa udhëzime mjaft të qarta” se si duhet të zhvillohen bisedimet, por nuk dha hollësira.
Ai nuk pranoi pyetje nga gazetarët që udhëtonin me të.
Udhëtimi i Vance vjen në një kohë kur një armëpushim i përkohshëm dhe i brishtë duket se është në prag të prishjes.
Ai shoqërohet nga i dërguari special i Trumpit, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, të cilët morën pjesë në tre raunde bisedimesh indirekte me negociatorët iranianë që synonin zgjidhjen e shqetësimeve të SHBA-së në lidhje me programet e armëve bërthamore dhe balistike të Teheranit dhe mbështetjen e tij për grupet e armatosura të ndërmjetësuara në Lindjen e Mesme, përpara se Trump dhe Izraeli të nisnin luftën kundër Iranit më 28 shkurt. /Telegrafi/