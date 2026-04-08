Mos i hidhni kabllot HDMI - këto pajisje ende funksionojnë mirë me to
Stare HDMI kabllo që i keni mbajtur me vite në sirtar kanë ende vlerë të madhe dhe mund të përdoren pa problem edhe me pajisje moderne.
Edhe pse standardi i fundit HDMI 2.1 është më i shpejtë në treg, shumica e pajisjeve shtëpiake nuk kërkojnë një shpejtësi kaq të madhe të transmetimit të të dhënave.
Para se të vendosni të blini kabllo të reja të shtrenjta, kontrolloni nëse modeli juaj i vjetër nga rreth vitit 2013 bën punën pa humbje të cilësisë së imazhit.
Stare kabllo HDMI funksionojnë shumë mirë me konzola të vjetra si PlayStation 4 dhe Xbox One, si edhe me pajisje si PS3 — për këto nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm mes kabllove të vjetër dhe atyre të rinj.
Standardi HDMI 2.0 është i aftë të paraqesë imazh në 4K me 60 fps, që është e mjaftueshme për shumicën e kësaj pajisjeje të gjeneratave të mëparshme.
E njëjta gjë vlen edhe për lojëra Blu‑ray 4K dhe pajisje të tjera të thjeshta që nuk kërkojnë shpejtësi ekstreme të të dhënave. Edhe nëse përdorni një kabllo të vjetër me pajisje më të re, imazhi mund të jetë akoma i qartë dhe i mprehtë.
Arsyeja kryesore për të kaluar te kabllot e rinj HDMI 2.1 është nëse përdorni një sistem të përparuar audio apo soundbar që kërkon një kapacitet më të madh transmetimi, si përmes funksionit eARC - diçka që kabllot më të vjetra thjesht nuk mund ta ofrojnë në mënyrë optimale. /Telegrafi/