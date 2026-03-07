Mos i fajësoni brezat e vjetër për problemet e sotme: E vërteta është më e ndërlikuar
Të rinjtë sot përballen me banesa të shtrenjta, punë të pasigurta dhe konkurrencë të madhe, por edhe brezat e mëparshëm kaluan periudha të vështira ekonomike dhe shoqërore
Përplasjet mes brezave nuk janë dukuri e re. Pothuajse çdo brez, në një moment të caktuar, fillon të besojë se jeta është bërë më e vështirë se sa ishte për ata para tij. Sot kjo debat zhvillohet mes të rinjve, brezit Z dhe prindërve të tyre.
Gjithnjë e më shpesh dëgjohet e njëjta fjali: “Ne e kemi shumë më të vështirë se ju.”
Shumë të rinj mendojnë se kanë hyrë në jetë në një moment të pafavorshëm. Banesat janë shumë të shtrenjta, punët të pasigurta dhe pagat shpesh të pamjaftueshme për një jetë të pavarur. Në këtë tregim, brezat më të vjetër shpesh paraqiten si fajtorët kryesorë. Thuhet se ata kanë blerë banesa kur çmimet ishin më të ulëta, kanë gjetur më lehtë punë dhe kanë pasur karriera më të qëndrueshme.
Por realiteti, si zakonisht, është më i ndërlikuar.
Pse të rinjtë sot kanë ndjesinë se po mbeten prapa
Brezi i ri dhe pjesëtarët e brezit Z vërtet hyjnë në moshën e rritur në një mjedis ekonomik shumë më të pasigurt sesa ishte para disa dekadash.
Blerja e një banese është bërë shumë më e vështirë. Në qytete, çmimet e pasurive të paluajtshme vitet e fundit janë rritur më shpejt se pagat. Për këtë arsye shumë të rinj qëndrojnë më gjatë me prindërit ose shtyjnë planet për krijimin e familjes.
Në të njëjtën kohë, tregu i punës është bërë më fleksibël, por edhe më i pasigurt. Kontratat e përkohshme, punët me honorar dhe nevoja e vazhdueshme për aftësi të reja janë bërë realitet i përditshëm.
Edhe të rinjtë me arsim të lartë shpesh pyesin veten se sa vlen në të vërtetë diploma e tyre, transmeton Telegrafi.
Por as brezat e vjetër nuk e patën fillimin e lehtë
Megjithatë, ideja se brezat e vjetër e patën jetën të lehtë është shpesh një thjeshtim i tepërt.
Prindërit e brezit të ri hynë në moshën e rritur gjatë viteve nëntëdhjetë dhe në fillim të viteve dymijë, një periudhë që në rajonin tonë u shënua nga luftëra, sanksione, inflacion dhe paqëndrueshmëri ekonomike.
Shumë njerëz nisën karrierën në rrethana krejtësisht të paqarta. Pagat ishin të ulëta, punët të pasigurta dhe mundësitë të kufizuara.
Për shumë familje, blerja e një banese ishte e mundur vetëm me kredi afatgjata ose me ndihmën e familjes së gjerë.
Me fjalë të tjera, çdo brez ka pasur sfidat e veta.
Ka ndryshuar edhe vlera e diplomës universitare
Një nga ndryshimet më të mëdha të dekadave të fundit është vlera e arsimit universitar. Dikur diploma pothuajse garantonte një punë të qëndrueshme. Sot, kur shumë më tepër njerëz përfundojnë universitetin, konkurrenca është shumë më e madhe.
Për këtë arsye gjithnjë e më shumë të rinj po mendojnë për rrugë të tjera. Zanatet, profesionet teknike dhe aftësitë praktike po bëhen sërish të kërkuara.
Mjeshtrit, elektricistët, mekanikët apo programuesit shpesh sot fitojnë më shumë dhe më qëndrueshëm se shumë persona me diplomë universitare. Kjo është një prirje që vërehet në gjithë Evropën, por edhe te ne.
Dallimi i vërtetë mes brezave
Ndoshta dallimi më i madh mes brezave nuk është se kush e pati jetën më të lehtë, por mënyra se si njerëzit u përshtatën me ndryshimet.
Brezat e vjetër shpesh u detyruan të ndryshonin qytet, punë apo profesion për të mbijetuar. Sot edhe të rinjtë po kalojnë nëpër një proces të ngjashëm, vetëm se në rrethana të tjera.
Teknologjia zhvillohet më shpejt se kurrë, tregu i punës ndryshon vazhdimisht dhe siguria që dikur ofronin kompanitë e mëdha pothuajse nuk ekziston më.
Prandaj pyetja “kush e pati më vështirë” ndoshta nuk është më e rëndësishmja.
Më e rëndësishme është se si çdo brez do të përshtatet me një botë që ndryshon vazhdimisht. /Telegrafi/