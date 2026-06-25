Morgan dhe Pininfarina bashkohen për një coupe të mrekullueshme me motor të BMW
Kanë kaluar pak më shumë se dy vjet që kur Morgan na surprizoi të gjithëve duke u bashkuar me Pininfarina për të lansuar Midsummer Roadster.
Tani, dyshja e papritur është përsëri në këtë drejtim, këtë herë me një konvertim edhe më ekskluziv të coupe, transmeton Telegrafi.
Do të ndërtohen vetëm nëntë makina, krahasuar me 50 njësi të vëllait të saj me çati të hapur.
Ashtu si paraardhësi i tij, versioni me çati të fiksuar është një gjë e bukur dhe ka përfitimin shtesë të lejimit të pronarëve ta ngasin atë në shi.
Morgan bëri më shumë sesa thjesht shtoi një çati dhe i dha fund punës. Ai zhvilloi një tendë xhami të ndarë në dysh nga një shirit qendror që shtrihet në pjesën e përparme dhe të pasme të makinës.
Midsummer Coupe gjithashtu përmban dyer shumë më të larta me doreza të reja të integruara në vijën e brezit për ta mbajtur profilin të lëmuar dhe të pastër.
Edhe fellnet 19 inç, me dizajnin e tyre të ndërlikuar me shumë rreze, janë ekskluzive për coupe, duke e dalluar më tej atë nga roadster dhe disqet e tij të aluminit në formë disku.
I veshur me lëkurë dhe i zbukuruar me zbukurime të bukura druri dhe detaje alumini, pjesa e brendshme kufizohet me përsosmërinë, megjithëse një kuti ingranazhesh manuale do ta kishte bërë atë edhe më të mirë.
Në vend të kësaj, Midsummer coupe përdor të njëjtin transmision automatik ZF me tetë shpejtësi si roadster.
Nga ana pozitive, nuk përdor përzgjedhësin e marsheve të BMW-së, duke zgjedhur në vend të kësaj një levë të re ndërrimi marshesh prej alumini të anodizuar që pamë së fundmi në Supersport 400.
Një ton më i lehtë për lëkurën e timonit do të kishte qenë më i këndshëm, por me siguri ata nëntë klientë do të jenë në gjendje ta personalizojnë atë sipas dëshirës së tyre.
Levat dhe boshtet e ndërrimit të marsheve gjithashtu bien në sy më shumë seç duhet, por në thelb po i ndajmë qimet në këtë pikë.
Në përgjithësi, atmosfera e një kabine luksoze me shije retro mbetet e paprekur. Pjesa e brendshme është e mbushur me dritë falë çatisë kryesisht prej xhami dhe një xhami të madh në formë U-je të pasme që kujton kupet e viteve 1940.
Edhe pse ka një çati të fiksuar, makina peshon vetëm 2.5 përqind më shumë se një Supersport e pajisur me çatinë e fortë opsionale.
Morgan thotë se iu desh të bënte ndryshime "të rëndësishme strukturore" për të rritur ngurtësinë dhe ngurtësinë, ndërsa përshtati në mënyrë delikate përmasat e automjetit për t'iu përshtatur stilit të karrocerisë coupe.
Fuqia vjen nga BMW B58 i provuar dhe i vërtetë, një motor me gjashtë cilindra në linjë 3.0 litra me turbo që gjendet në një mori modelesh bavareze, si dhe nga SUV-i jashtë rrugës Ineos Grenadier dhe homologu i tij i kamionçinës Quartermaster.
Fuqia nuk përmendet, por motori vlerësohet në 402 kuaj fuqi në Supersport 400 të ri, makinën më të fuqishme të Morgan ndonjëherë. /Telegrafi/