Momenti i tmerrshëm kur kështjella historike në Spanjë shembet para turistëve të habitur
Momenti i tmerrshëm kur një kështjellë historike u shemb përtokë i la turistët dhe kalimtarët të tronditur, ndërsa një re pluhuri dhe mbeturinash mbuloi zonën përreth.
Një pjesë e fortesës në Kështjellën Escalona, e cila është e dukshme nga jashtë vendit, u shemb të shtunën në mëngjes në Spanjë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Momenti u kap në kamera, dhe videoja e bërë në vendngjarje tregon copa gurësh dhe mbeturina të tjera që fluturojnë kudo, duke u rrëzuar para dëshmitarëve të tronditur.
Makinat e parkuara aty pranë u dëmtuan gjithashtu nga mbeturinat që binin nga pjesë të kullës që binin.
Këto skena ndodhën në fortesën dhe pallatin e shekullit të 15-të në Toledo, Spanjë.
Në video, turistët mund të dëgjohen duke bërtitur ndërsa muret e kështjellës shemben përtokë.
Kështjella thuhet se është një pallat i madh i fortifikuar me një kishë brenda, i ndërtuar në shekullin e 15-të në vendin e një fortese të vjetër mesjetare. /Telegrafi/