Momenti i pabesueshëm kur alpinisti ‘rrëzohet dhe përplaset disa herë për tokë’ nga mali më i lartë i Polonisë
Një alpinist u rrëzua nga mali më i lartë i Polonisë dhe 'u përplas disa herë për tokë' - por disi arriti të shpëtonte pa lëndime serioze.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, alpinisti papritmas ra nga Rysy, një mal i pjerrët shkëmbor që arrin një lartësi deri në 2,500 metra dhe i mbuluar me borë që shtrihet në pjesën lindore të Maleve Tatra, në kufirin midis Polonisë dhe Sllovakisë.
Mrekullisht, burri shpëtoi pa lëndime serioze dhe ishte në gjendje të zbriste vetë pas incidentit.
Pamjet dramatike të regjistruara thuhet se tregojnë momentin e “aksidentit” që ndodhi të shtunën e kaluar në rrugën nga Rysov.
W sobotę na Rysach doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków. O zdarzeniach poinformował w mediach społecznościowych podróżnik Leszek Piszczyk, który był ich świadkiem.
Najpierw jeden z turystów poślizgnął się przy wejściu do tzw. rysy, stracił równowagę i zsunął się stromym… pic.twitter.com/mGUtMAGoeD
Pavarësisht kushteve të mira të motit dhe erërave të dobëta, alpinisti pati një 'hap të keq' sipas raporteve lokale.
Kjo bëri që ai të humbiste ekuilibrin dhe të fillonte zbritjen e tij të shpejtë poshtë kodrës së pjerrët.
Njerëzit u drejtuan shpejt drejt burrit të shqetësuar, duke kërkuar ndihmë për të - por e vetmja dhimbje për të cilën u ankua burri ishte se gishti i tij i vogël ishte lënduar.
Shoku i tij, i cili për fat të mirë ishte mjek, e ekzaminoi dhe zbuloi se ishte mirë. Ata arritën ta përfundonin zbritjen nga mali pa pasur nevojë për ndihmë. /Telegrafi/