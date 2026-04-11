Momenti dramatik kur Artemis II ulet në Paqësor pas misionit historik
Ekuipazhi i Artemis II u zhyt në Oqeanin Paqësor pranë bregut perëndimor të Shteteve të Bashkuara.
Tre amerikanët dhe një kanadez janë kthyer me një ulje dramatike, ndërsa kapsula e tyre u hodh me parashutë në Paqësor për të mbyllur një udhëtim gati 10-ditor drejt Hënës.
Ekuipazhi prej katër personash ishte i pari që iu afrua Hënës që nga epoka e Apollos e NASA-s, më shumë se gjysmë shekulli më parë.
Artemis II vendosi një rekord distance për udhëtimin në hapësirë gjatë fluturimit hënor, duke tejkaluar Apollo 13 të viteve 1970.
Duke u fshehur pas anës së largët të Hënës, astronautët kapën pamje të papara më parë nga syri i njeriut, si dhe një eklips total diellor.
Kthimi në Tokë ishte faza më e rrezikshme e misionit, duke testuar në maksimum edhe anijen e ndërtuar nga Lockheed Martin.
Ky moment dëshmoi se mburoja termike e kapsulës mund të përballojë forcat ekstreme gjatë rihyrjes në atmosferë nga trajektorja e kthimit nga Hëna. /Telegrafi/