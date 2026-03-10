Moment epik nga Superliga e Çekisë: Portieri godet dritaret e një banese në Pragë
Një moment i pazakonshëm ndodhi në ndeshjen e raundit të 25-të të kampionatit çek mes Bohemians 1905 dhe Slovan Liberec, e cila përfundoi pa gola (0:0) në stadiumin Dolícek Stadium në Pragë.
Portieri i mysafirëve, Tomas Koubek, në përpjekje për të larguar rrezikun dhe për të shmangur një goditje nga këndi, e goditi topin me forcë të madhe. Topi fluturoi shumë lart mbi tribunat e stadiumit dhe përfundoi në ballkonin e një apartamenti në ndërtesat që ndodhen pranë fushës. Fatmirësisht dritarja e asaj banese shpëtoi pa u thyer.
Window quality check by Tomáš Koubek 🪟✅ pic.twitter.com/tl32aM8f9z
— Chance Liga (@chanceliga) March 7, 2026
Goditja e Koubek habiti si lojtarët në fushë ashtu edhe tifozët në tribuna. Pamjet e këtij momenti u përhapën shpejt në rrjetet sociale dhe u bënë një nga skenat më të veçanta të këtij sezoni në ligën çeke.
Stadiumi Dolícek, shtëpia e klubit Bohemians 1905, njihet për arkitekturën e tij të veçantë. Ndërtesat e banimit ndodhen shumë pranë stadiumit dhe ballkonet e tyre shpesh shërbejnë si vende nga ku banorët mund të ndjekin ndeshjet.
Stadiumi u hap në vitin 1932, kur Bohemians 1905 priti Sparta Pragën, dhe u projektua nga arkitekti Alois Vejvoda. Ai është rinovuar në vitet 2003 dhe 2007 dhe sot ka një kapacitet prej rreth 6300 spektatorësh. /Telegrafi/
