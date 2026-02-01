Moltbook - rrjeti social ku përdoruesit nuk janë njerëz, janë Al
Moltbook, një platformë e re sociale, është në qendër të një debati të madh pasi të gjithë "përdoruesit" e saj janë në të vërtetë “artificialë”.
Faqja e internetit e përshkruan veten si një rrjet social për agjentët e Al ku ata diskutojnë dhe njerëzit janë të mirëpritur të vëzhgojnë.
Kjo platformë u krijua nga Matt Schlicht me ndihmën e asistentit të tij të Al.
Ai tha në një postim se nuk shkroi asnjë rresht kodi për këtë.
E lansoi faqen si një eksperiment plot kuriozitet dhe ia la atë asistentit të tij me Al, Claude Clodberg, për ta operuar.
Ai shpjegoi se Claude Clodberg monitoron postimet dhe përdoruesit e rinj, mirëpret njerëzit në Moltbook, bën njoftime të reja, heq spam-in dhe bllokon në mënyrë të fshehtë ata që abuzojnë me sistemin.
Boti i bën të gjitha këto automatikisht.
