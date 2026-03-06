Mobilie moderne nga paletat që mund t’i bëni vetë: Ide të bukura për oborrin dhe ballkonin
Me pak dru, disa vegla dhe pak kreativitet, paletat mund të shndërrohen në garnitura, tavolina apo karrige relaksimi që duken si nga revistat e dizajnit
Rregullimi i oborrit apo i ballkonit shpesh fillon me plane të mëdha, por zakonisht ndalet te një pengesë e vetme – çmimi i mobilieve. Setet për kopsht, tavolinat dhe shezlongët mund të kushtojnë mjaft, ndërsa shumë njerëz duan një hapësirë që të jetë njëkohësisht e bukur dhe funksionale.
Pikërisht për këtë arsye, vitet e fundit gjithnjë e më shumë njerëz po zbulojnë një zgjidhje të thjeshtë – mobiliet nga paletat. Paletat prej druri, të cilat shpesh mund të sigurohen shumë lirë ose edhe falas, mund të shndërrohen në mobilie moderne dhe praktike që duken sikur kanë dalë nga një revistë dizajni.
Me disa truke dhe pak kreativitet, nga paletat mund të bëhen garnitura për ulje, tavolina, shezlongë, madje edhe një bar i vogël për kopsht.
Pse mobiliet nga paletat janë bërë kaq të njohura
Popullariteti i këtij trendi nuk është rastësi. Mobiliet nga paletat kanë disa përparësi të mëdha – janë të lira, të lehta për t’u ndërtuar dhe mund të përshtaten plotësisht sipas hapësirës.
Përveç kësaj, ato kanë një sharm rustik që përshtatet në mënyrë të përkryer me oborret, tarracat dhe ballkonet.
Shumë njerëz i zgjedhin edhe sepse mundësojnë rregullimin e hapësirës pikërisht sipas dëshirës, pa kufizimet që shpesh kanë mobiliet e gatshme, transmeton Telegrafi.
Garnitura këndore nga paletat – zgjidhja më e popullarizuar për oborr
Një nga projektet më të zakonshme është garnitura në formë L.
Për të nevojiten dy paleta që shërbejnë si bazë për ulje, ndërsa një paletë e tretë përdoret si mbështetëse. Këndi mund të përforcohet me mbajtëse metalike në formë L për ta bërë konstrukcionin më të qëndrueshëm.
Kur shtohen jastëkë të trashë dhe jastëkë dekorativë, një garniturë e tillë mund të duket shumë elegante dhe komode, duke u bërë shpesh vendi kryesor për shoqërim në oborr.
Divanë me dy dhe tre ulëse që mund t’i bëni për një pasdite
Nëse nuk ju nevojitet një garniturë këndore, paletat mund të shndërrohen lehtësisht në divanë me dy ose tre ulëse.
Dy ose tre paleta vendosen njëra pas tjetrës si bazë për ulje, ndërsa një paletë e vendosur vertikalisht shërben si mbështetëse. Sipas dëshirës mund të shtohen edhe mbështetëse anësore të bëra nga gjysma e një palete.
Këto zgjidhje janë të thjeshta, por shumë funksionale, veçanërisht për tarraca ose kopshte të vogla.
Karrige shtrirëse për kopsht
Për ata që duan një vend për t’u çlodhur në diell, paletat mund të shndërrohen edhe në një shezlong të rehatshëm.
Dy paleta të vendosura në gjatësi krijojnë bazën, ndërsa mbështetësja mund të montohet me mentesha në mënyrë që të jetë e rregullueshme. Disa dërrasa shtesë nën konstrukcion sigurojnë stabilitet dhe qëndrueshmëri.
Me një dyshek të mirë ose jastëkë të trashë, një shezlong i tillë bëhet vend ideal për pushim në oborr.
Tavolinë nga paletat – praktike dhe dekorative
Një nga projektet më të thjeshta është tavolina e kafesë.
Nevojitet vetëm një paletë, së cilës i shtohen rrota të vogla për ta bërë tavolinën të lëvizshme. Në pjesën e sipërme mund të vendoset xham ose një pllakë druri, ndërsa hapësira e brendshme e paletës mund të shërbejë për ruajtjen e librave, revistave ose sendeve të vogla.
Kjo tavolinë shpesh bëhet elementi qendror i këndit të kopshtit.
Tavolinë ngrënieje dhe banka për oborr
Nëse dëshironi një zgjidhje më serioze për oborrin, paletat mund të përdoren edhe si bazë për një tavolinë ngrënieje.
Paletat përdoren si mbështetje, ndërsa sipër vendoset një pllakë druri më e trashë, e cila më pas mbrohet me llak ose vaj për përdorim të jashtëm.
Së bashku me bankat e bëra nga paleta krijohet një komplet ideal për dreka dhe shoqërime në ambient të hapur.
Zgjidhje të zgjuara për hapësirë shtesë
Paletat mund të shndërrohen edhe në mobilie shumë praktike.
Për shembull, bankat me hapësirë ruajtjeje nën ulëse janë të shkëlqyera për vendosjen e jastëkëve, veglave ose pajisjeve të kopshtit. Po ashtu janë të njohura edhe tavolinat e larta të tipit bar me karrige të larta, ideale për mbledhje të relaksuara në oborr.
Një ide tjetër interesante është kopshti vertikal nga paleta. Kur paleta vendoset në këmbë dhe mbulohet me material mbajtës për dhe, mund të shndërrohet në një hapësirë perfekte për erëza ose lule.
Si të bëni që mobiliet nga paletat të duken bukur dhe të zgjasin
Që mobiliet nga paletat të jenë cilësore dhe të qëndrueshme, rëndësi të madhe kanë detajet.
Hapi i parë është lëmimi i mirë i drurit me letër zmerile, zakonisht me granulim 120 deri 180, për të hequr parregullsitë dhe copëzat e drurit. Këndet duhet të rrumbullakosen pak për ta bërë mobilien më të këndshme në prekje.
Jastëkët cilësorë mund ta ndryshojnë plotësisht pamjen e mobilieve. Rekomandohet sfungjer me trashësi rreth 8 deri në 10 centimetra dhe mbulesa nga pëlhurë rezistente ndaj ujit.
Edhe detajet dekorative mund të bëjnë ndryshim të madh – drita LED nën tavolinë, mbajtëse metalike të zeza, litarë dekorativë ose vazo me ngjyra mund t’i japin hapësirës një pamje moderne.
Cilat paleta duhet të zgjidhni
Është shumë e rëndësishme të kontrollohen shenjat në paleta.
Zgjedhja më e mirë janë paletat me shenjën EPAL ose HT, që do të thotë se janë trajtuar me nxehtësi. Duhet shmangur përdorimi i paletave me shenjën MB, sepse ato janë trajtuar me kimikate dhe mund të përmbajnë substanca të dëmshme.
Për jetëgjatësi më të madhe rekomandohet edhe mbrojtja e drurit me impregnues dhe vaj ose llak për përdorim në ambiente të jashtme.
Si të mbrohen mobiliet nga lagështia
Lagështia është armiku më i madh i drurit. Prandaj mobiliet nga paletat nuk duhet të vendosen drejtpërdrejt mbi tokë.
Këmbë gome, tulla ose rrota të vogla mund ta ngritin konstrukcionin dhe të parandalojnë thithjen e lagështisë.
Kur gjithçka realizohet si duhet, mobiliet nga paletat mund të zgjasin me vite të tëra dhe të bëhen një nga pjesët më të dashura të oborrit. /Telegrafi/