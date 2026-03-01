Mjeshtri turk mban gjallë trashëgiminë e gjyshit të tij në prodhimin e shaleve për mbi 50 vjet
Mehmet Ulucan, një banor 70-vjeçar i Adiyamanit, Turqi, e ushtron profesionin e punimit të shalave, të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij, për më shumë se 50 vjet.
Ulucan, një nga mjeshtërit e fundit të shalave në qytet, një profesion që dikur ushtrohej nga shumë mjeshtra, vazhdon punën e tij në të njëjtën punishte që e filloi në moshë të re.
Duke prodhuar shala, shala ngarkese, çanta për shalë dhe pajisje të ndryshme për kafshët e ngarkesës dhe të tjera, Ulucan ushtron zanatin e tij të të parëve çdo mëngjes në punishten e tij.
Prodhuesi i shalave Ulucan për Anadolu tha se e filloi profesionin në fëmijërinë e tij.
"Ne jemi brezi i tretë që e bëjmë këtë punë. Është profesioni i babait dhe gjyshit tonë. Ne e sigurojmë jetesën nga kjo punë. Puna jonë varet nga banorët e fshatrave. Nëse vijnë fshatarët, ne kemi punë; nëse nuk vijnë, nuk kemi. Në të kaluarën kjo punë ishte me rëndësi për banorët e fshatrave. Ata shkonin me të, mbanin ngarkesat e tyre me të dhe fitonin jetesën me të, por tani teknologjia ka përparuar, kanë dalë makinat. Natyrisht, nevoja për punën tonë është zvogëluar", tha Ulucan. /AA/