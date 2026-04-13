Poezi nga: Lawrence Ferlinghetti (sipas Khalil Gibranit)
Përktheu: Agron Shala

Mjerë ai komb njerëzit e të cilit janë dele
dhe barinjtë e të cilit i çorientojnë ato

Mjerë ai komb udhëheqësit e të cilit janë gënjeshtarë
urtakët e të cilit janë të heshtur
dhe fanatikët e të cilit faniten në eter

Mjerë ai komb që nuk e ngre zërin e vet
veçse për të lavdëruar pushtuesit
dhe për ta shpallur mujsharin hero
dhe që synon të sundojë botën
me forcë e me torturë

Mjerë ai komb që nuk njeh
asnjë gjuhë tjetër përveç asaj të vetes
asnjë kulturë tjetër përveç asaj të vetes

Mjerë ai komb frymëmarrja e të cilit është paraja
dhe fle gjumin e të tejngopurve

Mjerë ai komb oh mjerë ata njerëz
që lejojnë që të drejtat e tyre të shkatërrohen
dhe që liritë e tyre të zhduken

Vendi im për ty lotoj
tokë e ëmbël e lirisë

(2007)

- YouTube

PoeziFjalëtCult