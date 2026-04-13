MJERË AI KOMB
Poezi nga: Lawrence Ferlinghetti (sipas Khalil Gibranit)
Përktheu: Agron Shala
Mjerë ai komb njerëzit e të cilit janë dele
dhe barinjtë e të cilit i çorientojnë ato
Mjerë ai komb udhëheqësit e të cilit janë gënjeshtarë
urtakët e të cilit janë të heshtur
dhe fanatikët e të cilit faniten në eter
Mjerë ai komb që nuk e ngre zërin e vet
veçse për të lavdëruar pushtuesit
dhe për ta shpallur mujsharin hero
dhe që synon të sundojë botën
me forcë e me torturë
Mjerë ai komb që nuk njeh
asnjë gjuhë tjetër përveç asaj të vetes
asnjë kulturë tjetër përveç asaj të vetes
Mjerë ai komb frymëmarrja e të cilit është paraja
dhe fle gjumin e të tejngopurve
Mjerë ai komb oh mjerë ata njerëz
që lejojnë që të drejtat e tyre të shkatërrohen
dhe që liritë e tyre të zhduken
Vendi im për ty lotoj
tokë e ëmbël e lirisë
(2007)