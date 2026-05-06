Mjeku zbulon gabimin e zakonshëm që mund të dëmtojë dhëmbët tuaj
Një mjek ka shpjeguar saktësisht se kur duhet t’i lani dhëmbët në mëngjes dhe pse koha e gabuar mund të dëmtojë smaltin dhe mishrat e dhëmbëve.
Higjiena e mirë orale është shumë e rëndësishme. Pa të, mund të shfaqen prishje të dhëmbëve, sëmundje të mishrave dhe madje humbje e dhëmbëve.
Shumë njerëz e dinë rregullin bazë të larjes së dhëmbëve dy herë në ditë, por jo të gjithë janë të vetëdijshëm për disa udhëzime të rëndësishme shtesë. Në një video në TikTok, doktori Suraj Kukadia (i njohur online si Dr Sooj) shpjegoi më shumë.
Ai tha: “Duhet t’i lani dhëmbët para apo pas mëngjesit? Kjo është një temë shumë e diskutuar, por përgjigjja është se duhet t’i lani dhëmbët para mëngjesit.”
Sipas tij, arsyeja është se: “Fluori në pastën e dhëmbëve i jep dhëmbëve një lloj mbrojtjeje ndaj acidit në ushqimin dhe pijet që konsumoni në mëngjes. Lëngu i portokallit është veçanërisht problematik. Nëse i lani dhëmbët pas mëngjesit, ju në fakt po fërkoni acidin në dhëmbë, gjë që mund të dëmtojë smaltin dhe mishrat e dhëmbëve.”
Ai shtoi gjithashtu se: “Duhet t’i lani dhëmbët edhe para gjumit. Pra, dy herë në ditë: para mëngjesit dhe para gjumit.”
Kjo këshillë mbështetet edhe nga dentistja Dr Deepa Chopra nga Whites Dental, e cila më parë për Surrey Live tha: “Një rregull i mirë është t’i lani dhëmbët para mëngjesit dhe të shpëlani gojën me ujë pas ushqimit.”
Ajo shpjegoi se larja para mëngjesit ndihmon në largimin e baktereve dhe pllakës që krijohen gjatë natës. Shpëlarja me ujë pas ushqimit ndihmon në heqjen e mbetjeve të ushqimit dhe acideve pa dëmtuar smaltin.
Ekspertja paralajmëroi gjithashtu se larja menjëherë pas ngrënies mund të dëmtojë smaltin, sepse ai zbutet përkohësisht pas ushqimeve, sidomos atyre acidike. “Larja e dhëmbëve menjëherë pas ngrënies mund të duket logjike për freski të gojës, por mund të dëmtojë smaltin. Në këtë fazë të ndjeshme, larja mund ta konsumojë smaltin e zbutur, duke rritur ndjeshmërinë dhe rrezikun e njollave,” tha ajo.
Ajo rekomandon të pritet rreth 30 minuta pas ngrënies para larjes së dhëmbëve, që pështyma të neutralizojë acidet natyrshëm.