Mjekja shtatzënë sulmohet nga qentë endacakë në QKUK
Një mjeke shtatzënë është sulmuar sot në mëngjes nga qentë endacak në oborrin e Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Në një prononcim për Telegrafin drejtori i Klinikës emergjente në QKUK tha se mjekja është ende duke u trajtuar dhe se gjendja e saj është stabile.
“Gjendja e saj është stabile", ka thënë Syla.
Sipas tij, pacientja (mjekja) do të vazhdojë trajtimin e mëtejshëm në Klinikën e Kirurgjisë Plastike. /Telegrafi/
