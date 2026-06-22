Mjekë dhe personel mjekësor do të trajnohen për zbulimin dhe paraqitjen e korrupsionit
Më shumë se 160 mjekë, akusherë, staf mjekësor dhe punonjës të tjerë të kujdesit shëndetësor nga e gjithë Maqedonia do t'i nënshtrohen trajnimit mbi luftimin e korrupsionit në kujdesin shëndetësor publik. Qëllimi i trajnimit është të përmirësojë njohuritë dhe aftësitë në njohjen, parandalimin dhe raportimin e rasteve të korrupsionit dhe kështu të kontribuojë në ndërtimin e një sistemi më të drejtë shëndetësor. Ky është një aktivitet në kuadër të projektit "Sistem më i Fortë për Mbrojtje më të Drejtë: Ulja e Korrupsionit në Kujdesin Shëndetësor" të zbatuar nga Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave - ESE.
"Lufta kundër korrupsionit duhet të fillojë pikërisht aty ku ndodh më shpesh - në institucionet e kujdesit shëndetësor. Kjo është arsyeja pse ky trajnim për punonjësit e kujdesit shëndetësor është një nga aktivitetet kryesore në projekt dhe ne presim që ai të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit, por edhe në gatishmërinë dhe aftësitë e punonjësve të kujdesit shëndetësor për të qenë pjesë e vijës së parë në luftimin e praktikave korruptive. Ne besojmë se ata mund të jenë pjesë e zgjidhjes, jo pjesë e problemit që po e gërryen sistemin e kujdesit shëndetësor publik", thonë nga Shoqata ESE.
Si pjesë e këtij procesi, javën e kaluar u mbajt një trajnim për trajnerët, në të cilin morën pjesë profesionistë të kujdesit shëndetësor të cilët do të zhvillojnë trajnimet në rajone të ndryshme të vendit. Disa nga temat e këtij trajnimi ishin sjellja etike në praktikë, lidhja midis etikës mjekësore dhe korrupsionit në kujdesin shëndetësor, dimensionet gjinore të korrupsionit dhe mekanizmat për raportim, mbrojtje dhe llogaridhënie institucionale.
“Jemi të vetëdijshëm se korrupsioni është një dukuri e zakonshme në kujdesin shëndetësor dhe hyn nga një derë e vogël, më shpesh për të marrë shërbime shëndetësore më të shpejta ose me cilësi më të mirë. Prandaj, është e rëndësishme që profesionistët e kujdesit shëndetësor të luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Parimet më të rëndësishme në punën e tyre janë bamirësia, respekti për interesat dhe të drejtat e pacientëve, parimet e drejtësisë dhe konfidencialitetit, si dhe përgjegjësia profesionale. Ata duhet t'i ndjekin këto parime çdo ditë dhe kështu të parandalojnë korrupsionin”, thotë profesoresha Gordana Panova, e cila ishte një nga ligjërueset në trajnim.
“Është shumë e rëndësishme të njihen llojet e ndryshme të korrupsionit në kujdesin shëndetësor, sepse në varësi të llojit të korrupsionit me të cilin po merremi, duhet të zgjedhim masa konkrete dhe specifike për ta zvogëluar ose parandaluar atë. Ekzistojnë masa të ndryshme kur bëhet fjalë për dhënien e dhuratave ose pagesave nga pacientët ose kërkimin e parave nga punonjësit e kujdesit shëndetësor, por masa krejtësisht të ndryshme kur bëhet fjalë për korrupsionin në prokurimin publik. Është diçka me të cilën qytetarët nuk merren drejtpërdrejt dhe nuk kanë njohuri, por prapëseprapë ka një ndikim shumë serioz në cilësinë e shërbimeve shëndetësore që marrin”, shpjegon Liljana Cvetanoska, eksperte në luftën kundër korrupsionit.
Punonjësit e kujdesit shëndetësor e vlerësuan trajnimin si të dobishëm dhe të zbatueshëm në punën e tyre të përditshme, veçanërisht në fushën e njohjes së rreziqeve të korrupsionit, aspekteve gjinore të korrupsionit, torturës seksuale, trajtimit të barabartë të pacientëve dhe mekanizmave për raportim dhe mbrojtje.
Shoqata ESE po zbaton projektin “Sistem më i Fortë për Mbrojtje më të Drejtë: Ulja e Korrupsionit në Kujdesin Shëndetësor” me mbështetjen e Expertise France përmes Agence française de developpement. Është një iniciativë kombëtare e bazuar në tre aktivitete kryesore - trajnimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të forcuar rolin e tyre në luftën kundër praktikave korruptive, rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për njohjen dhe raportimin e korrupsionit, si dhe reformimin e politikave dhe proceseve të kujdesit shëndetësor.