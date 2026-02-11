Mishetiq: Komunikatat s’kanë qenë nxitje e krimit, në të kundërtën ndërkombëtarët do ta dinin
Luka Mishetiq i cili përfaqëson Hashim Thaçin ka kundërshtuar pretendimet e Prokurorisë lidhur me komunikatat e UÇK-së dhe me atë se ato kanë pasur mesazhe që kanë nxitur krimin.
Mishetiq ka thënë se kjo nuk qëndron sepse nëse do të ishte e kundërta, atëherë ndërkombëtarët do ta dinin dhe do e thonin atë që dinin kur kanë ardhur që të dëshmojnë në këtë rast gjyqësor, raporton “Betimi për Drejtësi“.
“Komunikatat e UÇK-së nuk kanë qenë nxitëse të krimit sepse në të kundërtën dëshmitarët ndërkombëtarë që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje do ta kishin ditur këtë dhe do e kishin bërë me dije për ju”, tha ai.
Ai tha se ZPS-ja ka dështuar që të jep prova që komunikatat kanë quar në avancimin e politikës së ndërmarrjes së përbashkët kriminale.
Mbrojtja thotë se Prokuroria duhet të japë argumente të shkakut dhe pasojës se pse komunikatat pretendon që çuan në kryerjen e krimeve në aktakuzë.
Përveç kësaj, Mishetiq thotë se Prokuroria mbështetet në deklaratat e Rrustem Mustafës- Remit.
“ZPS-ja së pari mbështetet në provat e dhëna nga komandant Remi për të mbështetur pretendimet që komunikatat ishin shumë të rëndësishme për krimet e ngritura në aktakuzë. Siç thuhet nga ZPS-ja, Remi ka kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë me Shtabin e Përgjithshëm”, tha ai duke shtuar se pse duhej të orientohej Remi përmes komunikatave.
Këto pretendime sipas mbrojtjes, Prokuroria i bën pasi s’ka prova të drejtpërdrejta që dëshmojnë komunikimet e Shtabit me komandantët e zonave lidhur me mesazhe të tilla.
Mbrojtja: Si është e mundur që Zyrapi dhe ndërkombëtarët s’kishin informata për qëllimin kriminal, ndërsa nivelet më të ulëta merrnin mesazhe të tilla?
(Përditësuar, ora 11:07)- Avokati i Hashim Thaçit, Luka Mishetiq ka folur lidhur me pretendimet e Prokurorisë për qëllimin e përbashkët kriminal të të akuzuarve në këtë rast gjyqësor.
Ai tha në dëshminë e tij, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Bislim Zyrapi ka deklaruar që nuk ka qenë në dijeni të qëllimit kriminal siç pretendohet në aktakuzë. Ngjashëm, si Zyrapi, mbrojtja thotë se kanë dkelarauar edhe ndërkombëtarët që kanë dëshmuar në këtë çështje gjyqësore, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Por, Mishetiq ngrit pikëpyetje se si është e mundur që Zyrapi dhe ndërkombëtarët të mos kenë qenë në dijeni për këto gjëra, ndërkohë që pretendohet se personeli më i ulët i UÇK-së kanë marrë mesazhe kriminale sidomos përmes komunikatave.
“Nuk ka pikë vlere dhe nuk ka fare kuptim e aq më pak të përbëjë provë përtej dyshimit të arsyeshëm. Si është e mundur që ZPS-ja argumenton se si ndërkombëtarët dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm nuk kishin informacion për qëllimin e përbashkët kriminal por në nivel më të ulët personeli i UÇK-së kishte mundësi që të merrte mesazhe kriminale”, tha ai.
Ai deklaroi se duhet të bëhet pyetje se si është e mundur që të fshihet diçka nga ndërkombëtarët, duke shtuar se nuk iu janë dashur 20 vite atyre që të zbulojnë propagandën nxitëse në Ruandë, Bosnje e po ashtu edhe atë të Millosheviqit në Serbi.
Përpara kësaj, Mishetiq ka thënë se ka prova të mjaftueshme që Thaçi të shpallet i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.
“Argumentet e ZPS-së nuk e përbëjnë arsyetimin e vetëm të arsyeshëm të provave që është standardi që duhet arritur me qëllim që të rishkruani historinë e Kosovës në këtë rast dhe ta gjeni fajtor Thaçin. Ka prova të bazuara të mjaftueshëm që atë ta shpallni jofajtor për të gjitha pikat e aktakuzës”, tha ai.
Mbrojtja: Presidenti serb i një shteti të organizuar s’u gjet fajtor, ZPS-ja pretendon që Thaçi është përgjegjës penalisht si pjesë e grupit të armatosur joshtetëror
(Përditësuar, ora 10:41)- Mbrojtja e Hashim Thaçit, e përfaqësuar nga avokati Luka Mishetiq, para trupit gjykues, të mërkurën po parashtron argumentet e veta se pse Thaçi është i pafajshëm në këtë çështje penale.
Në prezantimin e tij edhe digjital, Mishetiq ritheksoi se deri më tani, jurisprudenca e gjykatave dhe tribunaleve ndërkombëtare ka përcaktuar se: NATO ndërhyri ushtarakisht në Kosovë në vitin 1999 si përgjigje ndaj një Ndërmarrjeje të Përbashkët Kriminale Serbe që kishte filluar jo më vonë se tetori 1998, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Sipas mbrojtjes, Prokuroria kërkon që vetëm mbi bazën e inferencës, të konstatojnë se ishte UÇK-ja ajo që kishte planifikuar një Ndërmarrje të Përbashkët Kriminale disa muaj më herët, në mars 1998.
Në prezantimin e saj, mbrojtja deklaroi se udhëheqësi politik serb, presidenti Milan Milutinoviq, nuk ishte penalisht përgjegjës për ngjarjet në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999, sepse ai ishte një figurë politike që nuk kishte kontroll efektiv mbi forcat e RFJ-së, dhe për rrjedhojë nuk dha një kontribut të rëndësishëm në një Ndërmarrje të Përbashkët Kriminale.
Megjithatë, sipas mbrojtjes, Prokuroria po kërkon që, vetëm mbi bazën e inferencës, të konstatohet se udhëheqësi politik kosovar shqiptar i UÇK-së, një grup i armatosur joshtetëror që kishte ekzistuar vetëm prej disa muajsh, kishte kontroll efektiv dhe ishte penalisht përgjegjës.
“ZPS-ja po u kërkon juve që pavarësisht se presidenti serb i një shteti të organizuar nuk ka pasur përgjegjësi penale për krimet masive të luftës dhe krimet kundër njerëzimit për shkak se nuk ka pasur kontroll efektiv, duke u bazuar në këtë deduksion iu duhet të konkludoni që udhëheqësi politik i shqiptarëve të Kosovës dhe UÇK-së, një grup i armatosur joshtetëror që kishte ekzistuar vetëm prej disa muajsh, kishte kontroll efektiv dhe ishte penalisht përgjegjës. Ky rezultat do të jetë një padrejtësi ligjore dhe historike”, tha Mishetiq.
Luka Mishetiq: Hashim Thaçi është i pafajshëm, Prokuroria s’arriti të provojë të kundërtën
Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK) në Hagë, edhe të mërkurën po vazhdon dhënia e fjalës përfundimtare në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Deklaratat përmbyllëse sot i nisi mbrojtja e Thaçit, avokati Luka Mishetiq.
Gjatë deklaratës së tij, avokati Luka Mishetiq tha se trupi gjykues gjatë diskutimeve konfidenciale do të arrijnë pashmangshëm në konstatimet se Prokuroria s’ka arritur që të plotësojë kriterin e barrës së provës ndaj klientit të tij, raporton “Betimi për Drejtësi“.
“Ne parashtrojmë se në kuvendimet tuaja do të arrini pashmangshëm së ZPS-ja nuk arriti të plotësojë kriteret e standardit të barrës së provës që i përket. Tërësia e provave vërteton një konsensus të dëshmitarëve ndërkombëtarë, atyre brenda UÇK-së dhe prova shkresore që vërtetojnë dyshimet e arsyeshme lidhur me pretendimet e ZPS-së”, tha ai.
Mishetiq theksoi se ndërkombëtarët kanë dëshmuar se gjërat që po ndodhnin nuk ishin të lidhura me Thaçin dhe këtë duke bazuar në informacionet e tyre, e veç asaj edhe në shërbimet e inteligjencës.
Përpara kësaj, avokati tha se të akuzuarit janë persona për të cilët ligji thotë se duhet të prezumohen të pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta.
“Përpara jush janë katër burra për të cilët ligji duhet të thotë se duhet të prezumohen të pafajshëm. Ky proces është sjellë këtu se ZPS ka ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë përtej dyshimit të arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe për rrjedhojë për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëhet verifikimi i pretendimeve të ZPS-së dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë këto pretendime. Ky gjykim nuk është verifikim i jetës së Thaçit. Ky është verifikim i pretendimeve të Prokurorisë së Thaçi nuk duhet të gëzojë prezumimin e pafajësisë”, tha ai.
Tutje, Mishetiq tha se diskutimet do të fillojnë me qëndrimin se Thaçi është i pafajshëm, pastaj do vlerësohen provat e paraqitura nga Prokuroria.
“Kur të filloni kuvendimet tuaja, ju do të filloni nga qëndrimi se Thaçi është i pafajshëm dhe pastaj do të vlerësoni se provat e paraqitura nga ZPS ju kanë bindur juve se jashtë dyshimit të arsyeshëm se Thaçi është fajtor. Nëse Prokuroria s’ju ka bindur ju, ju duhet të arrini të paktën një shpjegim të arsyeshëm të provave ndryshe. Pra, që Thaçi nuk është fajtor për akuzat që janë në aktakuzë”, tha ai.
Fjala përmbyllëse e Prokurorisë filloi të hënën e 9 shkurtit 2026, dhe përfundoi një ditë më pas, më 10 shkurt, ku kryeprokurorja e specializuar, Kimberly West, kërkoi dënim unik me nga 45 vjet burgim për secilin nga katër të akuzuarit. Po më 10 shkurt u dha fjala përfundimtare edhe nga mbrojtësi i viktimave, Simon Laws.
Dita e sotme është rezervuar për deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes së Thaçit dhe asaj të Veselit, e që kjo e fundit do të vazhdojë edhe të enjten për tu pasuar më pas me Krasniqin.
Mbrojtja e Krasniqit do të përfundojë deklaratën e saj përmbyllëse të premten dhe pastaj do të vazhdojë ajo e Selimit.
Ndryshe, Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit.
Më 29 prill 2022, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, ku pretendohet se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.
Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë. Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Rexhep Selimi më 11 nëntor.
Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020. /BetimipërDrejtësi/