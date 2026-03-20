Misajllovski: Situata në vend është stabile, vëmendja aktualisht duhet përqëndruar tek faktori ekonomik
Ministri i Mbrojtjes Vllado Misajllovski, në Tv21 foli për situatën aktuale të sigurisë në vend.
"Tani që i shohim raportet dhe çfarë po ndodh, duhet ta monitorojmë vazhdimisht të gjithë situatën. Mendoj se shërbimi ynë e bën këtë në mënyrë të shkëlqyer dhe shpesh kur flas shoh atë që nuk është e klasifikuar, absolutisht vetëm për të folur për të sepse po vijnë shumë detaje. Varësi e vazhdueshme në këtë pjesë të botës. Por ajo që thatë, situata e sigurisë në Maqedoni është ende e qëndrueshme. Por duhet t'i kushtojmë vëmendje treguesve të mundshëm ekonomikë", tha Misajllovski.
"Ne ia thamë këtë vetë Këshillit të Sigurimit, domethënë, pasi presidenti e njoftoi, sepse ju e dini vetëm për problemin me Ngushticën e Hormuzit dhe çfarë ndodh me një të pestën e naftës që kalon atje. E shihni, tani po bëhet shumë serioze në Afërsia e të gjitha këtyre vendeve, shumë vende nuk mund të arrijnë te cisternat, anijet e tyre etj. dhe kjo ndikon shumë në treg, ndikon në ekonomi dhe kjo është një fushë ku ne gjithashtu do të ndiejmë një reflektim absolutisht dhe kjo ndihet" shtoi Misajllovski.