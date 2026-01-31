Në mbrëmjen e sotme, Mirit i ra Kutia e Pandorës, dhe ai vendosi ta hapë.

Nga brenda kutisë erdhi një surprizë e veçantë: mundësia për të takuar vajzën e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP.

Takimi ishte i mbushur me emocione për të dy.

“Babi, për ne ti je fituesi, por mos e ndaj fitoren me askënd tjetër”, i tha ajo Mirit, duke i dhuruar një moment të veçantë dhe të paharrueshëm.

“Ky është motivi pse marr frymë në këtë jetë”, u shpreh Miri, i prekur nga fjalët e bijës së tij. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina