Miratohet projektligji për menaxhimin e ujërave dhe banimin e përballueshëm social
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të parë dy projektligje të propozuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, që kanë të bëjnë me menaxhimin e resurseve ujore dhe banimin social.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë për Projektligjin për financimin e menaxhimit të resurseve ujore dhe Projektligjin për banim të përballueshëm dhe social, të cilat synojnë të përmirësojnë politikat publike në dy fusha me rëndësi të veçantë për qytetarët.
"Projektligji për financimin e menaxhimit të resurseve ujore synon krijimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe efikas për mbrojtjen, zhvillimin dhe menaxhimin e ujërave në vend. Përmes tij parashihen mekanizma të qartë financiarë që sigurojnë investime afatgjata në këtë sektor, me ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin publik", thuhet në njoftim.
Ndërkaq, Projektligji për banim të përballueshëm dhe social synon të adresojë nevojat e qytetarëve për strehim të dinjitetshëm.
Ai krijon bazën ligjore për zhvillimin e politikave që mbështesin familjet në nevojë dhe kategoritë e cenueshme, duke rritur qasjen në banim të përballueshëm në nivel vendi.
Autoritetet kanë bërë të ditur se këto projektligje pritet të kalojnë edhe fazat e tjera të shqyrtimit në Kuvend para hyrjes në fuqi. /Telegrafi/