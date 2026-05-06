MINTI vazhdon inspektimet për produktet e qumështit me përmbajtje bimore dhe shtazore, 7 kontrolle në katër qytete
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka njoftuar se po vazhdon inspektimet në tregun e produkteve të qumështit me përmbajtje bimore dhe shtazore, në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT) dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV).
Sipas njoftimit, gjatë inspektimeve të realizuara sot, të mërkurën (06.05.2026), janë kryer gjithsej shtatë kontrolle në katër qytete të ndryshme të Kosovës.
MINTI bën të ditur se të gjitha rastet e trajtuara janë vendosur në procedurë të mëtejshme administrative, në përputhje me gjetjet e evidentuara gjatë kontrolleve.
Sipas ministrisë, inspektimet janë pjesë e angazhimeve institucionale për rritjen e transparencës në treg dhe garantimin që konsumatorët të kenë informacion të saktë për produktet që shiten.
MINTI ka ftuar qytetarët që të raportojnë çdo parregullsi të mundshme, duke dërguar edhe prova, përmes numrit +383 (0) 46 311-000 (Viber) ose përmes emailit konsumatori@rks-gov.net.