Ministrja e Brendshme: Mbani të miturit larg akteve që rrezikojnë jetën
Ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu, reagoi sot pas protestës së opozitës, ku u regjistruan edhe hedhje molotovësh dhe përplasje me forcat e rendit. Në deklaratën e saj për mediat, Koçiu theksoi se dhuna nuk është zgjidhje dhe çdo nxitje e saj nga drejtues të opozitës është e papranueshme.
Reagimi i ministres:
Dënojmë çdo inkurajim aktesh dhune nga drejtues të opozitës.
U bëjmë thirrje organizatorëve të protestës që t’u bëjnë apel simpatizantëve që të shmangin aktet e dhunës dhe të mbajnë të miturit larg çdo akti që do të rrezikonte jetën e tyre dhe qytetarëve.
Dhuna nuk është zgjidhje!
Dhuna është shfaqje e dëshpërimit nga ata që në vend të alternativës krijojnë skena që rrezikojnë jetën e qytetarëve, policëve e gazetarëve.
Ata të rinj e të mitur që përfshihen në akte dhune nuk janë as heronj e as trima, por janë të keqpërdorurit e atyre që në mënyrë patologjike vijojnë të mbështeten te dhuna, pa mundur të ndërtojnë alternativë tjetër veç shkatërrimit.