Pallati i Rinisë përplas Ministrinë e Kulturës me Komunën e Prishtinës
Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka akuzuar Komunën e Prishtinës për zhvillim të punimeve të paautorizuara në hapësirën e mbrojtur të Pallatit të Rinisë dhe Sportit, duke pretenduar se projekti “Ishulli Urban” po realizohet pa pëlqimet e nevojshme nga institucionet e trashëgimisë kulturore.
Në një konferencë për media, sekretari i Ministrisë Bislim Bislimi tha se nuk ka pasur ndalim të ri të punimeve javën e kaluar, por vetëm kontroll të zbatimit të një vendimi ekzistues të vitit 2024.
Sipas tij, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore kishte ndërprerë punimet që në nëntor të vitit 2024, pasi Komuna e Prishtinës kishte nisur aktivitete ndërtimore pa leje në zonën e mbrojtur të Pallatit të Rinisë dhe në Qendrën Historike të Prishtinës.
Bislimi deklaroi se projekti “Ishulli Urban” pjesërisht shtrihet në hapësira të mbrojtura dhe prek edhe zonën e planifikuar për ndërtimin e Teatrit të Operës dhe Baletit, duke theksuar se nuk janë marrë pëlqimet e nevojshme institucionale për ndërhyrjet.
Rama akuzon Qeverinë për bllokim të punimeve në “Ishullin Urban”: I bëj thirrje Prokurorisë të nisë hetime
Ai shtoi se Komuna e Prishtinës ka lëshuar leje ndërtimore në parcela ku, sipas tij, tashmë ekzistojnë të drejta të tjera shfrytëzimi, duke e cilësuar këtë si veprim të kundërligjshëm dhe problematik në aspektin e pronësisë dhe planifikimit urban.
“Inspektorati për Trashëgimi Kulturore, në nëntor të vitit 2024, ka ndaluar zhvillimin e aktiviteteve ndërtimore… të cilat ishin pa leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore”, tha Bislimi, duke shtuar se punimet janë rinisur sërish nga janari i vitit 2026.
Sipas tij, kërkesa e Komunës për pëlqim ishte refuzuar në dhjetor 2024, ndërsa edhe ankesa në shkallën e dytë administrative ishte hedhur poshtë. Megjithatë, pavarësisht këtyre vendimeve, punimet në terren, sipas tij, kanë vazhduar.
Një tjetër akuzë lidhet me heqjen e shenjave zyrtare të ndalimit të punimeve. Bislimi paralajmëroi se veprime të tilla mund të përbëjnë vepra penale, duke përmendur nenet e Kodit Penal që lidhen me dëmtimin apo largimin e vulave dhe shenjave zyrtare.
Ai kritikoi edhe kryetarin e Komunës së Prishtinës Përparim Rama, duke thënë se disa deklarata publike të tij përçojnë dezinformata dhe nuk ndihmojnë në sqarimin e situatës.
“Takimi i fundit është mbajtur më 21.05.2026 në IKMM, ku përgjegjësit e të dy palëve janë dakorduar që nevojitet në mënyrë të domosdoshme harmonizimi i tri projekteve, ndërsa në të njëjtën kohë kryetari i Prishtinës, Rama, del me deklarata të cilat nuk kontribuojnë në evitimin e shkeljeve të deritanishme ligjore nga ana e Komunës.”, tha Bislimi.
Në fund ai tha se, Ministria e Kulturës dhe institucionet e trashëgimisë kulturore mbeten të gatshme për bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, me qëllim që projektet urbane të harmonizohen me ligjin dhe standardet profesionale të mbrojtjes së trashëgimisë.