Ministri izraelit i Mbrojtjes thotë se shkatërrimi i Gazës i jep një "ndjesi të mirë"
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka thënë se shkatërrimi i përhapur në Gazën e rrethuar i jep një "ndjesi të mirë", duke e përshkruar atë si rezultat të asaj që ai e quajti një "politikë të qëllimshme" që synon eliminimin e kërcënimeve.
Në komentet gjatë një turneu në Gazën veriore, të transmetuar të hënën nga Kanali 14 i Izraelit, Katz njoftoi gjithashtu plane për të krijuar tre poste vendbanimesh të lidhura me ushtrinë në territor.
I pyetur se si ndihej ndërsa shikonte shkatërrimin në Gaza, Katz u përgjigj: "Një ndjenjë e mirë, apo jo?".
Ai pretendoi se shkatërrimi ishte rezultat i një "politike të qëllimshme" të hartuar për të larguar kërcënimet, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai tha se Izraeli kishte braktisur strategjinë e tij të mëparshme të kryerjes së bastisjeve të përkohshme agresive, duke shtuar: "Në vend që të hynin dhe të dilnin, ushtria është brenda, terroristët janë jashtë dhe shtëpitë janë shkatërruar".
Kanali 14 tha se një nga momentet më të rëndësishme të turneut ishte propozimi i Katz për të vendosur një prani të përhershme hebraike në Gazën veriore.
Katz theksoi se kishte ndërmend të krijonte tre postblloqe Nahal në vendet që ekzistonin në Gazën veriore para tërheqjes së Izraelit nga enklava në vitin 2005.
Postet Nahal janë grupe vendbanimesh të lidhura me ushtrinë që historikisht janë përdorur për të krijuar vendbanime të reja përpara se të bëheshin komunitete civile.
Katz pretendoi se ky veprim ishte i nevojshëm për arsye "sigurie", duke thënë se do të forconte kontrollin izraelit dhe "mbrojtjen" e komuniteteve aty pranë kur të vinte koha.
Izraeli ka vrarë mbi 73,000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 173,000 të tjerë në sulmet e tij në enklavën e bllokuar që nga tetori i vitit 2023.
Ai e ka shndërruar pjesën më të madhe të enklavës në rrënoja dhe e ka zhvendosur të gjithë popullsinë e saj. /Telegrafi/