Ministri i Jashtëm i Iranit thotë se "është bërë përparim" në bisedimet bërthamore me SHBA-në në Gjenevë
Irani dhe Shtetet e Bashkuara arritën një mirëkuptim të martën mbi "parimet kryesore udhëzuese" në bisedimet që synojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre të gjatë bërthamore.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se një marrëveshje është e afërt, ka thënë ministri i Jashtëm iranian Abbas Araqchi.
"Janë paraqitur ide të ndryshme, këto ide janë diskutuar seriozisht, në fund të fundit kemi arritur të arrijmë një marrëveshje të përgjithshme mbi disa parime udhëzuese", ka thënë Araqchi për mediat iraniane pasi bisedimet përfunduan në Gjenevë, përcjell Telegrafi.
Diskutimet indirekte midis të dërguarit special të SHBA-së, Steve Witkoff dhe dhëndrit të presidentit të SHBA-së Donald Trump, Jared Kushner, së bashku me Araqchi, u ndërmjetësuan nga Omani.
E ministri i Jashtëm i Omanit, Badr al-Busaidi, tha në një postim në X se "ka ende shumë punë për t'u bërë", por Irani dhe SHBA-të po largohen me "hapa të qartë të mëtejshëm".
Pikërisht kur filluan bisedimet të martën, media shtetërore iraniane tha se Irani do të mbyllte përkohësisht një pjesë të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë jetësore globale e furnizimit me naftë, për shkak të "masave paraprake të sigurisë", ndërsa Garda Revolucionare elitare e Iranit kryente stërvitje ushtarake atje.
Teherani në të kaluarën ka kërcënuar se do ta mbyllë ngushticën për anijet tregtare nëse sulmohet, një veprim që do të pengonte një të pestën e rrjedhave globale të naftës dhe do të rriste çmimet e naftës së papërpunuar. /Telegrafi/