Ministri i Jashtëm i Iranit shkon në Muscat për "bisedime bërthamore" me SHBA-në
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, është nisur për në kryeqytetin e Omanit, Muscat, në krye të një delegacioni diplomatik për "bisedime bërthamore" me SHBA-në që do të mbahen të premten, tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane.
SHBA-të dhe Irani kanë rënë dakord të zhvillojnë bisedime në Oman të premten, thanë zyrtarët e të dyja palëve, edhe pse ato mbeten në mosmarrëveshje për shkak të këmbënguljes së Uashingtonit se negociatat duhet të përfshijnë arsenalin raketor të Teheranit dhe premtimin e Iranit për të diskutuar vetëm programin e tij bërthamor.
Irani do të angazhohet në bisedime "me autoritet dhe me qëllim arritjen e një mirëkuptimi të drejtë, të pranueshëm reciprokisht dhe dinjitoz mbi çështjen bërthamore", tha zëdhënësi Esmail Baghaei të enjten.
"Shpresojmë që pala amerikane të marrë pjesë gjithashtu në këtë proces me përgjegjësi, realizëm dhe seriozitet", shtoi Baghaei.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, u tha gazetarëve të enjten se Presidenti Donald Trump po shqyrton bisedimet e së premtes për të përcaktuar nëse mund të arrihet një marrëveshje me Iranin.
“Ndërsa këto negociata po zhvillohen, do t’i kujtoja regjimit iranian se presidenti ka shumë mundësi në dispozicion, përveç diplomacisë, si komandanti i përgjithshëm i ushtrisë më të fuqishme në historinë e botës”, tha ajo.
Kjo përpjekje delikate diplomatike vjen mes tensioneve të larta, ndërsa SHBA-të po ndërtojnë forca në Lindjen e Mesme dhe aktorët rajonalë kërkojnë të shmangin një përballje ushtarake që shumë njerëz kanë frikë se mund të përshkallëzohet në një luftë më të gjerë. /Telegrafi/