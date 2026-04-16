Ministri i Mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias, pritet të vizitojë sot Prishtinën,

Siç ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Greqisë, Dendias gjatë qëndrimit në Kosovë do të vizitojë Shtabin e Kontingjentit Grek në kuadër të misionit të KFOR.

Gjithashtu, Dendias pritet të zhvillojë takime me komandantin e KFOR-it dhe zyrtarë të tjerë të lartë të misionit ndërkombëtar për siguri në Kosovë.

Në kuadër të vizitës në Prishtinë, është paraparë edhe një takim privat me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Kujtojmë se sot në Kosovë po qëndron për vizitë zyrtare edhe zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, Çështjeve Evropiane dhe Bashkëpunimit për Zhvillim të Belgjikës, Maxime Prevot. /Telegrafi/

