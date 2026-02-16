Ministri gjerman heq dorë nga makina elektrike dhe kthehet te një me naftë
Ministri i Financave i North Rhine-Westphalia, Marcus Optendrenk (CDU), ka zëvendësuar makinën e tij zyrtare elektrike me një automjet me naftë për shkak të nevojave të udhëtimeve të gjata.
Ai është parë së fundmi duke përdorur një Audi A8 L 50 TDI Quattro për detyrat zyrtare.
Sipas të dhënave të qeverisë së landit për Deutsche Presse-Agentur (dpa), vetëm shtatë anëtarë të kabinetit përdorin ende makina plotësisht elektrike ose hibride.
Optendrenk kishte më parë një BMW i7 elektrik, por kontrata e qirasë për atë automjet ka përfunduar.
Ai ka deklaruar se makinat elektrike janë praktike në qytet, por arrijnë kufijtë e tyre me orare të ngjeshura dhe distanca të gjata.
Edhe ministrja e Ndërtimit, Ina Scharrenbach kishte kaluar më herët në një makinë me naftë për arsye të ngjashme. /Telegrafi/