Ministrat e NATO-s me mesazh nga Brukseli, Ukraina përparësia kryesore
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s ishin të prirur të theksonin se mbështetja për Ukrainën mbetet në krye të agjendës së tyre, pas disa javësh debati mbi sigurinë në Arktik, që kulmoi me nisjen e një aktiviteti të ri të aleancës.
Në takimin ministror të mbrojtjes të së enjtes në Bruksel, ministrat e aleancës vlerësuan gjerësisht nisjen e aktivitetit të përforcuar të vigjilencës Arctic Sentry – të njoftuar një ditë më parë nga Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte.
Aktiviteti i ri shumë-domenesh do të bashkojë aktivitetet e 32 aleatëve në rajon nën një strategji operacionale gjithëpërfshirëse.
Kjo do të përfshijë stërvitjen e Danimarkës “Arctic Endurance”, një seri ushtrimesh të hartuara për të rritur aftësinë e aleatëve për të vepruar në rajon, dhe stërvitjen e ardhshme të Norvegjisë “Cold Response”, ku trupa nga e gjithë aleanca kanë filluar të mbërrijnë tashmë.
Kjo kishte qenë një kërkesë kyçe nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, kërcënimet e të cilit për të pushtuar Grenlandën, një territor gjysmë-autonom që i përket aleatit të NATO-s, Danimarkës, kishin vënë në rrezik vetë ekzistencën e aleancës 70-vjeçare.
Por ata gjithashtu u përpoqën shumë të theksonin se Ukraina, infrastruktura civile e së cilës është përballur me bombardime të rënda ruse në muajt e fundit, duke i privuar shumë njerëz nga energjia elektrike dhe ngrohja për shkak të temperaturave nën zero, mbetet fuqimisht përparësia e tyre numër një.
Mbrojtja e krahut lindor
Gunnarsdottir, ministrja e mbrojtjes e Islandës, paralajmëroi kundër çdo ndryshimi në fokus.
“Nuk mund të lejojmë që të kemi më pak fokus në krahun lindor”, tha ajo me të mbërritur në selinë e NATO-s, duke e përshkruar Ukrainën si një vend që lufton “për lirinë dhe sovranitetin e Evropës”.
Në mënyrë të ngjashme, Antti Hakkanen, ministri i mbrojtjes i Finlandës, një vend tjetër në Arktik, u bëri thirrje aleatëve perëndimorë që të dyfishojnë presionin e tyre mbi Rusinë, si ekonomik ashtu edhe ushtarak.
“Tani është koha vendimtare për të vazhduar ta mbështesim Ukrainën edhe më shumë dhe për t’i treguar presidentit rus Vladimir Putin se Perëndimi nuk po tërhiqet”, tha ai.
Ministri nga Estonia, një nga kundërshtarët më të zëshëm të NATO-s ndaj Rusisë, përshëndeti lansimin e Arctic Sentry, por këmbënguli se kjo “nuk e largon vëmendjen nga Ukraina, nga krahu lindor”.
Hanno Pevkur bëri thirrje gjithashtu për më shumë presion mbi Moskën, duke thënë se "nuk është vetëm fusha e betejës ajo ku Rusia duhet të ushtrohet presion. Është edhe ekonomia, është edhe shoqëria".
Paketa të reja mbështetjeje
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, argumentoi se ndërsa Rusia kërkon konfrontim “në shumë pjesë të botës”, përfshirë Arktikun, “fokusi sigurisht do të mbetet në krahun lindor të NATO-s”.
Pistorius i përshkroi sulmet e vazhdueshme të Rusisë në Ukrainë si “terrorizëm kundër popullsisë civile” dhe bëri thirrje për një rritje urgjente të mbështetjes.
Një ditë më parë, ndërsa merrte pjesë në një takim të ministrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian, Pistorius tha se Berlini ka të ngjarë të përdorë më tej Listën e Kërkesave të Prioritizuara për Ukrainën (PURL) për të financuar mbrojtjen ajrore për Ukrainën.
Sipas PURL, aleatët evropianë blejnë armë të prodhuara në SHBA për Ukrainën.
Instrumenti u lansua verën e kaluar pasi Uashingtoni ndërpreu të gjitha donacionet e drejtpërdrejta të SHBA-së për Ukrainën.
Suedia tha gjithashtu se do të përgatisë një paketë të tretë PURL, me detajet që do të zbulohen më vonë të enjten pas një takimi të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës (UDCG).
Ajo kontribuoi mbi 325 milionë dollarë (273.5 milionë euro) në dy paketat e saj të para.
Mbretëria e Bashkuar gjithashtu njoftoi se do të rrisë mbështetjen për Ukrainën me 500 milionë paund (574 milionë euro) të tjera, me 150 milionë paund (172 milionë euro) që do të kalojnë përmes PURL për të paguar për interceptorët e mbrojtjes ajrore amerikane. /Telegrafi/