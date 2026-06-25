Minçev: Akademia për administratorët po hyn në fazën e fundit të përgatitjes
"Akademia për Zhvillim Profesional dhe Trajnim të Nëpunësve Administrativë nuk është vetëm një institucion i ri, por pjesë e një vizioni më të gjerë për krijimin e një administrate publike profesionale, efikase dhe moderne".
Ky ishte një nga mesazhet kryesore që Ministri i Administratës Publike Goran Minçev dërgoi në tryezën e rrumbullakët të sotme "Sfidat e së Ardhmes në Themelimin dhe Funksionimin me Sukses të Akademisë për Zhvillim Profesional të Nëpunësve Administrativë", në të cilën u prezantuan rezultatet e aktiviteteve të deritanishme, modelet e propozuara për organizimin e Akademisë dhe zhvillimin e programeve të trajnimit.
Minçev theksoi se pas miratimit të Ligjit për Zhvillim Profesional dhe Trajnim të Nëpunësve Administrativë, Ministria e Administratës Publike ka hyrë në një fazë të re, përkatësisht në krijimin e të gjitha parakushteve që Akademia të fillojë të funksionojë si një institucion qendror për zhvillimin profesional të nëpunësve administrativë.
Në fjalën e tij, Ministri iu referua posaçërisht mbështetjes nga Ambasada Franceze dhe institucionet franceze, duke vlerësuar se shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira përfaqëson ndihmë të rëndësishme në ndërtimin e një sistemi modern dhe të qëndrueshëm të trajnimit të administratës publike.
"Qëllimi ynë është që zbatimi i plotë i Ligjit të fillojë vitin e ardhshëm dhe që Akademia të bëhet një vend qendror ku zyrtarët administrativë do të përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tyre. Jam i bindur se do të krijojmë një institucion që do të jetë një shembull profesionalizmi, cilësie dhe qëndrueshmërie", theksoi ai.
Akademia për Zyrtarët Administrativë është një nga shtyllat më të rëndësishme të reformës së administratës publike, një vend ku njohuritë do të transformohen në institucione më të mira dhe institucionet më të mira në shërbime më cilësore për qytetarët, sipas deklaratës.