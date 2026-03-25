Milicia pro-iraniane publikon pamje që tregojnë sulmin me dron ndaj një objekti amerikan në Bagdad
Një milici pro-iraniane në Irak ka postuar një video një minutëshe që tregon dronë që fluturojnë mbi një instalim amerikan në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit.
Në videon e gjeolokuar nga CNN, një dron shihet duke fluturuar ulët mbi kompleksin që strehon Qendrën e Mbështetjes Diplomatike të SHBA-së në Bagdad përpara se t'i afrohet një sistemi radari dhe ta godasë atë, duke shkaktuar një shpërthim.
Një sistem radari mund të shihet në të njëjtin vend të sulmit në imazhet satelitore të shqyrtuara nga CNN.
Pak çaste më vonë, një dron i dytë fluturon mbi bazën dhe i afrohet një helikopteri Black Hawk. Videoja ndërpritet përpara se të jetë e qartë nëse helikopteri është goditur.
Irani do të vazhdojë "absolutisht" të ngarkojë një tarifë për kalim të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit
Videoja daton më 23 mars, megjithëse CNN nuk mund të verifikojë saktësisht se kur është regjistruar, transmeton Telegrafi.
CNN i ka kërkuar Komandës Qendrore të SHBA-së koment mbi videon.
Sulmi është i fundit në një seri sulmesh ndaj objekteve amerikane në Bagdad.
Milicitë pro-iraniane kanë nisur sulme të shumta ndaj objektivave amerikane në kryeqytetin irakian, përfshirë Ambasadën Amerikane, e cila u godit nga disa dronë.
Më parë këtë muaj, një milici e veçantë postoi pamje të filmuara nga një dron që lëviz nëpër kompleksin e Ambasadës Amerikane në Bagdad. /Telegrafi/