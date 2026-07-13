ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Edhe pse aventura e Norvegjisë në Kupën e Botës 2026 përfundoi në çerekfinale, futbollistët u pritën si heronj në kthimin e tyre në Oslo.

Dhjetëra mijëra tifozë u mblodhën në sheshin përpara Pallatit Mbretëror për t'i uruar mirëseardhjen kombëtares, e cila realizoi një nga sukseset më të mëdha në historinë e futbollit norvegjez.

Lojtarët dolën në shkallët e Pallatit Mbretëror dhe së bashku me tifozët interpretuan festimin tradicional "Viking Row", ndërsa atmosfera u shndërrua në një festë të madhe ku dominonte ngjyra e kuqe e fanellave norvegjeze.


Pamjet ajrore treguan një det mbështetësish që kishin mbushur sheshin, duke krijuar një atmosferë mbresëlënëse dhe duke shprehur krenarinë për paraqitjen e kombëtares në Botëror.

Para festimit me tifozët, ekipi u prit edhe nga familja mbretërore. Futbollistët u mirëpritën në Pallatin Mbretëror nga Mbreti Harald V, Princi i Kurorës Haakon, Princesha Ingrid Alexandra dhe Princi Sverre Magnus.


Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, ku lojtarët patën mundësi të bisedonin me anëtarët e familjes mbretërore, të shkëmbenin përshëndetje dhe përqafime.


Pavarësisht eliminimit në çerekfinale, rrugëtimi i Norvegjisë në Kupën e Botës 2026 konsiderohet historik, ndërsa pritja madhështore në Oslo tregoi se kombëtarja fitoi zemrat e tifozëve me paraqitjet e saj gjatë turneut. /Telegrafi/

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