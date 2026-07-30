Mijëra njerëz janë evakuuar në Kretë, ndërsa zjarret kërcënojnë vendpushimet turistike
Mijëra njerëz janë evakuuar në ishullin grek të Kretës, ndërsa zjarret e shkaktuara nga erërat e forta kërcënojnë vendpushimet turistike dhe fshatrat.
Dy zjarrfikës vdiqën në ishull të mërkurën kur u bllokuan ndërsa po shuanin një zjarr pranë Krya Vrysi në rajonin Rethymno.
Një zjarrfikës i tretë vdiq në Greqinë kontinentale, pranë qytetit portual Gytheio në Peloponez, transmeton Telegrafi.
Ndërsa erërat arritën shpejtësinë 125 km/orë në ishull, rreth 8,000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre gjatë natës, por më vonë u lejuan të ktheheshin.
Greqia është ndër shumë vende evropiane që përballen me zjarre shkatërruese dhe thatësirë.
Disa zjarre kanë vazhduar të digjen në Spanjë dhe Portugali, megjithëse kryeministri spanjoll Pedro Sánchez shpalli fundin e emergjencës kombëtare për zjarret në rajonet Ávila dhe Madrid.
Në Francën jugperëndimore, disa banorë kanë qenë në gjendje të kthehen në shtëpitë e tyre pas një zjarri të madh në rajonin Gironde.
Zjarri që po përhapet në Kretë shpërtheu në rajonin Rethymno të mërkurën dhe që atëherë është përhapur me shpejtësi, duke shkatërruar shtëpi dhe tokë bujqësore.
Mbetet një nga zjarret më të mëdha që janë aktualisht aktive në ishull dhe ende po digjet jashtë kontrollit.
Deri më tani nuk ka një pamje të qartë të shkatërrimit, tha zëvendësguvernatorja rajonale e Rethymnos, Maria Lioni, duke shtuar se kontrollimi i zjarrit ishte përparësia kryesore.
Lioni e përshkroi të mërkurën si një "ditë të errët" për rajonin dhe tha se erërat e forta gjatë natës arritën deri në 11 në shkallën Beaufort - një forcë ere e kategorizuar si "e dhunshme" - duke i përhapur flakët dhe duke penguar përpjekjet e kontrollit.
Disa nga ata që u evakuuan në Rethymno u zhvendosën në një strehë të përkohshme.
"Po shikoja zjarrin dhe thjesht nuk dija çfarë të bëja. Ishte si një vullkan poshtë shpatit të malit", tha Bianca Boorer, e cila po vizitonte vendpushimin bregdetar të Agios Pavlos me nënën e saj në një tërheqje joge.
"Stafi i barit na tha se duhet të hipim në makina dhe të largohemi, por vetëm dy persona kishin makina. Njëmbëdhjetë persona u përpoqën të hipnin në një makinë të vogël dhe makina në të cilën ishte nëna ime ishte më afër zjarrit", i tha ajo emisionit Your Voice të BBC-së.
"Vendi ku hëngrëm mëngjes është djegur. Hoteli Agios Pavlos është djegur, vendi ku bëmë joga është djegur gjithashtu", shtoi ajo.
Zjarri shpërtheu gjatë njërit prej muajve më të ngarkuar të Kretës për turizëm. Qindra zjarrfikës janë dërguar në rajon për të luftuar flakët.
Shefi i Shërbimit të Zjarrfikësve Helenë, Theodoros Vagias, shprehu ngushëllimet e tij për dy zjarrfikësit që vdiqën të mërkurën, duke i përmendur ata si 58-vjeçari Emmanouil Stratidakis dhe Pantelis Diamantakis, 25 vjeç.
Të dy do të varrosen të enjten, shtoi deklarata.
Ndërkohë, zjarret kanë shpërthyer në provincat veriperëndimore spanjolle të Zamorës dhe León, jo shumë larg kufirit me Portugalinë, me më shumë se 1,000 njerëz të evakuuar.
Pesë persona u plagosën në një zjarr në qytetin lindor të Valpaços në Portugali, sipas raporteve lokale.
Një zjarr i madh që përfshiu një sipërfaqe prej mbi 66,000 hektarësh në perëndim të kryeqytetit spanjoll, Madridit, dhe shkaktoi evakuimin e dhjetëra mijëra njerëzve ka ndaluar përhapjen, duke lejuar disa banorë të kthehen në shtëpi.
Ndërsa i dha fund emergjencës kombëtare në zonë, Pedro Sánchez bëri thirrje për "kujdes të jashtëzakonshëm" gjatë valës së katërt të të nxehtit të verës në Spanjë.
Zjarri në Ávila, i cili ka djegur më shumë se 43,000 hektarë gjatë javës së kaluar, tani konsiderohet zjarri më i madh i regjistruar në historinë e Spanjës.
Një sasi e vogël shiu ra pranë Bordeaux në Francë të enjten, duke rritur shpresat se zjarri i Girondës që ka djegur një sipërfaqe më të madhe se qyteti amerikan i Detroitit dhe ka shkatërruar 240 shtëpi mund të ketë mbaruar së shpejti.
Shërbimi zjarrfikës i rajonit tha se ishte "mjaft optimist" duke pasur parasysh se zjarri nuk ishte rritur në madhësi që nga fundjava.
Rreth 84,000 nga 220,000 banorët e zhvendosur u lejuan të ktheheshin në shtëpi të enjten, sipas raporteve franceze.
Vlerësohet se më shumë se 90,000 hektarë tokë në të gjithë Francën janë djegur këtë vit - më shumë se çdo vit tjetër i regjistruar ndonjëherë, sipas të dhënave nga Shërbimi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje.
Në Spanjë, më shumë se 200,000 hektarë janë djegur në vitin 2026 - afërsisht pesë herë mbi mesataren për atë kohë të vitit. Sipërfaqja e tokës së shkatërruar në Portugali është gjithashtu më e lartë se zakonisht për këtë pikë të korrikut. /Telegrafi/