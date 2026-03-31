Microsoft planifikon një investim prej 1 miliard dollarësh në Tajlandë
Microsoft planifikon të investojë 1 miliard dollarë në Tajlandë gjatë dy viteve të ardhshme, sipas njoftimit të qeverisë tajlandeze.
Investimi do të përqendrohet në zhvillimin e shërbimeve cloud dhe infrastrukturës së inteligjencës artificiale në vend.
Një pjesë e rëndësishme e këtij plani është edhe përmirësimi i aftësive digjitale të fuqisë punëtore tajlandeze.
Ky hap vjen në një kohë kur Tajlanda po përshpejton projektet që lidhen me qendrat e të dhënave, elektronikën dhe prodhimin e energjisë.
Autoritetet shpresojnë se investimi do të ndihmojë në rritjen ekonomike dhe në tërheqjen e investimeve të tjera të huaja.
Ky zhvillim konfirmon gjithashtu rolin në rritje të Azisë Juglindore si një qendër e rëndësishme për teknologjinë dhe inovacionin. /Telegrafi/