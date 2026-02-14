Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski nga Mynihu tha se Maqedonia mbetet në kursin evropian, por kërkon një proces dinjitoz.

Konferenca e 62-të e Sigurisë në Mynih filloi dje, ku udhëheqësit dhe vendimmarrësit diskutojnë rreziqet e sigurisë dhe realitetin e ri gjeopolitik.

Ideja se "rendi botëror i bazuar në rregulla" po pëson goditje serioze dhe Evropa duhet të përshtatet me një pjekuri më të madhe strategjike, tha Mickoski.

Delegacioni i Maqedonisë së Veriut, i udhëhequr nga Mickoski hapi temën e integrimit evropian, por me një vijë të qartë: reformat duhet të maten me vlera dhe kritere, jo me bllokada politike ditore.

Kancelari gjerman Merz tha se çshtë i gatshëm të mbështesë pranimin e anëtarëve të rinj, gjë që forcon shpresën për një momentum më të shpejtë politik në BE.

Maqedonia e VeriutFeaturedLajmeTelegrafi Maqedoni