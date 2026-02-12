Mickoski: Pres që inflacioni vjetor të jetë rreth 3 përqind
Kryeministri Hristijan Mickoski foli sot për inflacionin në vend në përgjigje të pyetjes së një gazetari.
"Këtë vit pres që të stabilizohemi, të jemi nën tre përqind me inflacionin vjetor. Pres një trend negativ mujor, pra rënie, krahasuar me vitin e kaluar. Vitin e kaluar në janar patëm një shportë, kështu që pres që këtë vit të lëvizë rreth 3%", tha Mickoski pasi vuri gurthemelin për ndërtimin e një salle sportive në shkollën fillore "Dimo Haxhi Dimov" në lagjen Vllae në Shkup.
Kryeministri theksoi se si qeveri po ndjekin politika shtëpiake që janë brenda standardit të qytetarëve.
"Kështu kemi punuar deri më tani, në drejtim të konsolidimit të situatës në vend. Nga një situatë kaotike, institucione të shembura, një sistem i shkatërruar, po arrijmë në një situatë ku mund të themi se më në fund jemi konsoliduar dhe tani është e nevojshme ta zhvillojmë Maqedoninë ashtu siç e duan të gjithë qytetarët", tha Mickoski./Telegrafi/