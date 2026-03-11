Mickoski: Pavarësisht konfliktit në Lindjen e Mesme, situata tek ne është stabile
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski tha se për momentin, nuk ka asnjë problem që do të kërcënonte funksionimin normal të sistemit. Situata në vend është absolutisht normale, po e monitorojmë situatën dhe do të reagojmë në mënyrë të përshtatshme ndaj sfidave, nuk do të presim që ato të ndodhin dhe pastaj të marrim masa.
Sipas Mickoskit, ajo që propozon opozita është gjithashtu pjesë e të menduarit të Qeverisë, por përveç kësaj, ka edhe masa të tjera që do të merren nëse vlerësohet se ka nevojë.
“Po e monitorojmë situatën, këto janë fillimet e konfliktit që po ndodh në Gjirin Persik dhe luftës. Ju lus të gjithëve të ruajnë qetësinë, sepse në këtë moment nuk ka ndonjë sfidë të tillë që do të kërcënonte funksionimin normal të sistemit, as nuk ka ndonjë tregues që mund të na habisë. Sigurisht, sfidat ndodhin çdo ditë dhe ne i analizojmë ato. Ndryshe nga opozita, ne kemi përgjegjësi. Shoh që ata po i referohen disa prej deklaratave tona të vitit 2022, por të dyja nuk janë absolutisht të krahasueshme, sepse ato deklarata u bënë pas disa muajsh rritjeje të vazhdueshme, ndërsa ne tani po flasim për disa ditë që nga fillimi i krizës. Përndryshe, ajo që propozon opozita është, sigurisht, pjesë e të menduarit të Qeverisë, por jo vetëm kaq, ka edhe masa të tjera që do të merren dhe ne do të reagojmë në mënyrë të përshtatshme ndaj sfidave, nuk do të presim që ato të ndodhin dhe pastaj të reagojmë. Për momentin, nëse më pyetni mua sot, situata është absolutisht normale, ndërsa ne do ta informojmë publikun në kohën e duhur për atë që do të ndodhë në të ardhmen”, theksoi Mickoski.