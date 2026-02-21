Mickoski: Nuk e shoh të nevojshme mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski sot tha se për momentin nuk sheh nevojë për zgjedhje të përkohshme parlamentare.
Ai tha se OBRM-PDUKM-së do ti konvenonte mbajtja e zgjedhjeve, mirëpo aktualisht qeveria është e angazhuar në realizimin e reformave.
“Për të shpërndarë Kuvendin formalisht nevojiten 61 deputetë. Aktualisht nuk shoh nevojë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në bisedat e mia me komunitetin ndërkombëtar, por edhe me qytetarët, pritshmëritë nga kjo Qeveri janë reforma. Dhe ky është fokusi dhe prioriteti kryesor i kësaj Qeverie, reformat dhe realizimi i tyre”, tha Mickoski.
Mickoski tha se nuk ka informacione që Fatmir Limani do të krijojë parti politike.
Ai nuk u përgjigj nëse i njëjti do të jetë pjesë e qeverisë në rast se krijon parti politike, por tregoi se koalicioni qeverisës përbëhet nga OBRM-PDUKM, VLEN dhe ZNAM.