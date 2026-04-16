Mickoski: Ligji për Arsimin e Lartë është çështje shtetërore, jo politike
Projektligji për arsimin e lartë nuk u krijua pas dyerve të mbyllura, por përmes debateve me universitetet, është një zgjidhje e përbashkët me komunitetin akademik dhe besoj se do të japë rezultate. Ky nuk është një ligj qeveritar, kjo nuk është një çështje politike, por shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit dhe e të rinjve tanë që aktualisht nuk e njohin cilësinë në arsimin e lartë vendas, tha Hristijan Mickoski në një konferencë për shtyp në Qeveri me rastin e paketës së ligjeve për arsimin e lartë dhe shkencën që janë në procedurë qeveritare, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Për një kohë të gjatë, arsimi i lartë ka pësuar dëme të mëdha, sepse në vitin 2018 u miratua një zgjidhje ligjore që ishte edhe më e keqe se ajo e mëparshmja, me pragje të reduktuara për avancim në tituj, prodhim të reduktuar të punimeve shkencore dhe cilësi të reduktuar. Vitet e fundit, nuk ka pasur asnjë vlerësim serioz, as nuk është propozuar ndonjë zgjidhje. Si qeveri, nuk mund të lejojmë një dekadë tjetër të humbur. Sot, kemi krijuar një partneritet të vërtetë me komunitetin akademik dhe së bashku me ta po bëjmë një ligj të ri", tha Mickoski.
Ai theksoi se ligji për arsimin e lartë i përgjigjet sfidave reale, dhe fokusi është tek të rinjtë që qëndrojnë në shtëpi dhe ndërtojnë të ardhmen dhe karrierën e tyre këtu. Ndër risitë, tha ai, është se për herë të parë, studentët më të mirë do të kenë përparësi gjatë punësimit në universitetet shtetërore, dhe po futet një model i ri i financimit të institucioneve të arsimit të lartë.
Mickoski njoftoi se buxheti i universiteteve është 7.5 miliardë denarë dhe se është dukshëm më i lartë se vitin e kaluar, duke shtuar se ky trend do të vazhdojë.
Ai shtoi se fokusi do të jetë edhe te shkenca, duke mbështetur punimet shkencore, në mënyrë që universitetet tona, siç tha ai, të njihen përsëri si qendra të cilësisë dhe inovacionit./Telegrafi/