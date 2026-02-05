Michail Kakiouzis nuk do të jetë më trajner i KB Prishtinës
Michail Kakiouzis nuk do të jetë më trajner i KB Prishtinës, duke ndarë rrugët mes tyre me një njoftim në rrjetet sociale.
Në njoftimin e klubit prishtinas bëhet e ditur se trajneri grek është larguar për “arsye familjare”.
“Klubi ynë shpreh falënderimet më të sinqerta për trajnerin Michail Kakiouzis për kontributin, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë këtij sezoni, si dhe për bashkëpunimin korrekt dhe angazhimin e vazhdueshëm në punën me ekipin”.
“Për arsye familjare, nga dita e sotme, trajneri Michail Kakiouzis nuk do të jetë më pjesë e klubit tonë. I urojmë shumë shëndet, suksese dhe çdo të mirë në vazhdim të karrierës dhe jetës personale”, shkruan në njoftimin e KB Prishtinës.
Nën drejtimin e tij, Prishtina, nuk pati rezultate të kënaqshme.Prishtina është në vendin e gjashtë me 26 pikë. Nga 18 ndeshje ka tetë fitore e dhjetë humbje. /Telegrafi/