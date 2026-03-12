Mexhiti: SHBA-të mbeten partner strategjik për forcimin e institucioneve dhe zhvillimin e vendit
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, priti në takim znj. Nicole Varnes, Ushtruese e detyrës në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, ku u diskutua për zhvillimet aktuale në vend, forcimin e institucioneve dhe avancimin e reformave që e afrojnë Maqedoninë e Veriut me standardet euro-atlantike.
Gjatë takimit u theksua rëndësia e bashkëpunimit dhe mbështetjes së vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u japin proceseve demokratike, sundimit të ligjit dhe zhvillimit të përgjithshëm në vend.
“Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partner strategjik dhe aleat i rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut. Mbështetja e tyre është e çmuar në forcimin e institucioneve demokratike, zhvillimin e vendit dhe ruajtjen e stabilitetit në rajon", theksoi Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti.
Në takim u riafirmua rëndësia e partneritetit dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me SHBA-të, si faktor kyç në avancimin e proceseve demokratike dhe në zhvillimin institucional të vendit.