Meta synon 20 majin për valën e parë të shkurtimeve të vendeve të punës - shkurtime të tjera më vonë në vitin 2026
Meta Platforms po përgatitet për një valë të re pushimesh masive nga puna, që pritet të nisë më 20 maj, sipas burimeve të cituara nga Reuters.
Në fazën e parë, kompania që zotëron Facebook dhe Instagram planifikon të largojë rreth 10% të stafit global, afërsisht 8,000 punonjës. Burimet thonë se mund të ketë edhe shkurtime të tjera në gjysmën e dytë të vitit, ndërsa planet mund të ndryshojnë në varësi të zhvillimeve në inteligjencën artificiale.
Drejtori ekzekutiv Mark Zuckerberg po investon shuma të mëdha në AI, duke synuar transformimin e kompanisë drejt një strukture më efikase me më pak nivele menaxhimi.
Një trend i ngjashëm është parë edhe te Amazon dhe Block Inc., të cilat kanë bërë shkurtime të mëdha duke i lidhur ato me automatizimin përmes AI.
Sipas të dhënave të Layoffs.fyi, mbi 73 mijë punonjës në sektorin e teknologjisë kanë humbur vendin e punës këtë vit.
Këto lëvizje vijnë pas një periudhe të ngjashme në 2022–2023, kur Meta eliminoi rreth 21,000 vende pune gjatë të ashtuquajturit “viti i efikasitetit”.
Aktualisht, Meta ndodhet në një gjendje më të qëndrueshme financiare, me mbi 200 miliardë dollarë të ardhura dhe rreth 60 miliardë dollarë fitim vitin e kaluar, por po ristrukturon ekipet dhe po zhvendos fokusin drejt zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe automatizimit të proceseve. /Telegrafi/