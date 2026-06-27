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Meta ka bashkëpunuar me Kylie Jenner për të lansuar syzet e para inteligjente nën markën e vet, duke filluar nga 299 dollarë.

Ndryshe nga syzet Ray-Ban ose Oakley, këto quhen thjesht metaglasses.

Ato përfshijnë një kamerë, altoparlantë personalë dhe Meta Al të integruar.



Mund të bësh pyetje, të marrësh ndihmë me detyrat e përditshme dhe madje të përdorësh syzet për të kuptuar se çfarë po sheh.

Versioni i Kylie vjen me një kornizë të hollë ovale, duke e bërë produktin të duket më shumë si modë sesa thjesht teknologji.

Syzet me inteligjencë artificiale po bëhen ngadalë normale. /Telegrafi/

AITech