Meta bashkëpunon me Kylie Jenner në lansimin e syzeve me AI
Meta ka bashkëpunuar me Kylie Jenner për të lansuar syzet e para inteligjente nën markën e vet, duke filluar nga 299 dollarë.
Ndryshe nga syzet Ray-Ban ose Oakley, këto quhen thjesht metaglasses.
Ato përfshijnë një kamerë, altoparlantë personalë dhe Meta Al të integruar.
Mund të bësh pyetje, të marrësh ndihmë me detyrat e përditshme dhe madje të përdorësh syzet për të kuptuar se çfarë po sheh.
Versioni i Kylie vjen me një kornizë të hollë ovale, duke e bërë produktin të duket më shumë si modë sesa thjesht teknologji.
Syzet me inteligjencë artificiale po bëhen ngadalë normale. /Telegrafi/
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