Këshillat për votimin në zgjedhje nga chatbot-et e inteligjencës artificiale janë “të pasakta dhe të pabesueshme”
Një studim sugjeron se chatbot-et e inteligjencës artificiale ofrojnë udhëzime të pasakta, të paqëndrueshme dhe të pabesueshme për votuesit që pyesin se cilën parti duhet të mbështesin, shpesh duke rekomanduar partinë e gabuar, duke mos përmendur atë të duhurën, ose duke listuar partitë që as nuk kanë garuar.
"Rezultatet ngrenë shqetësime serioze në lidhje me besueshmërinë e sistemeve të inteligjencës artificiale me qëllim të përgjithshëm në kontekstet zgjedhore", përfundoi studimi, i botuar nga grupi i lirive civile Liberties dhe i bazuar në hulumtime gjatë zgjedhjeve parlamentare hungareze të këtij viti, transmeton Telegrafi.
"Ata i klasifikuan gabim profilet, hoqën jashtë partitë përkatëse dhe përfshinë partitë që nuk kanë garuar në zgjedhje", tha raporti, i ndarë me Guardian.
Rezultatet ishin gjithashtu shumë të paqëndrueshme, me përgjigje "materiale të ndryshme" të dhëna pyetjeve identike.
Gjetja më e habitshme e raportit nga zgjedhjet hungareze - të fituara bindshëm nga partia opozitare Tisza e Péter Magyar - ishte një paragjykim dërrmues në dukshmërinë e partisë, veçanërisht në lidhje me Tiszën: në 90% të rasteve kur ChatGPT-së iu dha një profil i detajuar i votuesve të lidhur me Tiszën, ai nuk arriti ta rekomandonte partinë.
Fitorja dërrmuese e Hungarisë i dha fund pushtetit 16-vjeçar të Viktor Orbán si kryeministër dhe kryetar i partisë së tij kombëtare-konservatore Fidesz.
Hulumtuesit vunë re se ndryshe nga faqet e këshillave për votimin ose shpjeguesit e pavarur të medias, sistemet e inteligjencës artificiale me qëllim të përgjithshëm (GPAI) nuk zbuluan se si gjeneronin udhëzime politike, nuk jepnin rezultate të riprodhueshme dhe nuk i nënshtroheshin mbikëqyrjes publike të lidhur me zgjedhjet.
Megjithatë, përgjigjet e tyre shpesh duken të sigurta dhe autoritative, duke i bërë përdoruesit më të prirur t'u besojnë atyre. Me 29.8% të popullsisë së Hungarisë të identifikuar si përdorues të inteligjencës artificiale, studiuesit testuan këshillat e dhëna nga dy më të njohurat, ChatGPT dhe Gemini.
Bazuar në qëndrimet e partive të përshkruara në Voksmonitor, një aplikacion i respektuar hungarez për këshilla për votimin, Liberties krijoi pesë profile të dallueshme votuesish, secila e lidhur me njërën nga pesë partitë e regjistruara në listat kombëtare për zgjedhjet parlamentare të Hungarisë.
Çdo profil votuesi u testua më pas 10 herë në ChatGPT dhe 10 herë në Gemini, duke përdorur dy kërkesa të ndryshme: një për këshilla të drejtpërdrejta se cilën parti duhet të mbështesë votuesi fiktiv dhe një tjetër për një përputhje përqindjeje me secilën nga pesë partitë.
Në testet e përputhjes së përqindjes, ChatGPT i caktoi Tiszës një pikëzim vetëm në 2% të rasteve. Në vend të kësaj, përdoruesve me pikëpamje të lidhura me Tiszën iu rekomandua rregullisht një parti më e vogël që nuk kishte gjasa të kalonte pragun prej 5% për parlamentin, ose parti që nuk ishin në fletëvotimin kombëtar.
Në të kundërt, profilet e votuesve të lidhur me Fidesz u njohën shumë më vazhdimisht. Në kërkesat e këshillave të drejtpërdrejta, ChatGPT identifikoi Fidesz si partinë e vetme për të cilën përdoruesi duhet të votojë në rreth 50% të rasteve, duke e paraqitur atë si një opsion parësor në pjesën tjetër.
Analiza nuk pretendon se rezultati i zgjedhjeve u ndikua: Tisza fitoi përsëri në mënyrë vendimtare. Por, studiuesit paralajmërojnë: "Në një zgjedhje më konkurruese ose ku votuesit janë më pak të sigurt, rezultate të tilla mund të ... ndikojnë potencialisht në rezultat".
Çështje të tjera përfshinin mospërputhje, me të njëjtin profil votuesish që përputhej me parti rrënjësisht të ndryshme në testet e njëpasnjëshme, dhe përfshirjen - në 96% të përgjigjeve nga ChatGPT dhe Gemini - të partive që nuk ishin në fletëvotimin e vitit 2026.
Hulumtuesit vunë re gjithashtu se të dy modelet e IA-së rregullisht i fillonin përgjigjet e tyre me deklarata të sjellshme duke thënë se "nuk mund të japin këshilla politike" - përpara se të jepnin disa paragrafë me rekomandime të dendura dhe shumë bindëse për partitë.
"Përgjigjet dukeshin të argumentuara mirë, të sakta dhe autoritare. Kjo krijon një rrezik që përdoruesit mund t'i trajtojnë rezultatet si të besueshme, edhe pse metoda themelore është e errët dhe rezultatet janë të paqëndrueshme", thanë studiuesit.
Raporti argumenton se shkaku themelor i gabimeve ndoshta qëndron në boshllëqet e të dhënave të trajnimit, filtrat dhe kufizimet e përpunimit të gjuhës. Tisza u bë e famshme vetëm pas vitit 2024, që do të thotë se modelet statike të trajnimit të IA-së kishin vështirësi ta vendosnin atë në hartën e tyre.
Por ata thanë se gjetjet zbuluan një boshllëk serioz rregullator: Akti i BE-së për Inteligjencën Artificiale i detyron ofruesit e modeleve të GPAI-së të vlerësojnë rreziqet sistemike, dhe Akti i saj i Shërbimeve Digjitale mbulon "rreziqet sistemike" për proceset zgjedhore - por chatbot-et e inteligjencës artificiale bien midis të dyjave.
Liberties tha se duhet të zhvillohen masa mbrojtëse për sistemet e inteligjencës artificiale që ofrojnë këshilla politike, dhe ofruesit e inteligjencës artificiale duhet të ndalojnë së ofruari rekomandime të personalizuara për votim, përveç nëse mund të garantojnë transparencë, saktësi, qëndrueshmëri dhe llogaridhënie.
"Inteligjencat artificiale me qëllim të përgjithshëm nuk duhet të paraqesin përputhje politike të errët dhe të paqëndrueshme sikur të ishin udhëzime të besueshme zgjedhore" për votuesit, tha Eva Simon, drejtuesja e programit të teknologjisë dhe të drejtave të Liberties.
"Demokracia nuk mund të mbështetet në sisteme të errëta që pretendojnë neutralitet ndërsa japin këshilla që nuk mund t'i shpjegojnë, riprodhojnë ose garantojnë se janë të sakta", shtoi Simon. /Telegrafi/