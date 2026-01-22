Mësuesja shpjegon pse nuk do t’i dërgojë fëmijët në shkollë
Një mësuese me përvojë, Emily Bute, ka deklaruar se planifikon të edukojë fëmijët e saj në shtëpi, duke hapur një debat në rrjetet sociale.
Britanikja shpjegon se vendimi i saj nuk është një kritikë ndaj shkollës publike, por një zgjedhje personale e bazuar në përvojën e saj dhe studimet mbi mënyrat më efektive të mësimdhënies.
Bute thotë se arsimi në shtëpi do t’u mundësojë fëmijëve të mësojnë në grupe të vogla, me mësim të personalizuar, të zhvillojnë kuriozitetin dhe të kenë më shumë kontakt me natyrën dhe aktivitet fizik.
Ajo shton se sistemi tradicional shpesh është i ngjeshur dhe i fokusuar tek testet e standardizuara, duke kufizuar mundësitë për mësim praktik dhe eksperimentues.
Megjithatë, Bute thekson se nuk përjashton mundësinë e shkollave private ose Montessori, veçanërisht kur familjet nuk kanë burime të mjaftueshme për të ndjekur mësimin në shtëpi çdo ditë. /Telegrafi/
