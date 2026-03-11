Mësuesi kërkoi që nxënësit të vizatojnë një katror me tre vija - zgjidhja i habiti të gjithë
Një mësues në Indi, Raviraj Master, u ka shtruar nxënësve një sfidë të pazakontë: t’u kërkoi të vizatojnë një katror me vetëm tre vija - një detyrë që duket e pamundur në dukje, por që fsheh një zgjidhje brilante.
Nxënësit dolën një nga një para tabelës dhe përpiqeshin t’i bashkonin tri vijat në mënyra të ndryshme për të formuar një katror.
Disa përpiqeshin t’i formonin tre anët e katrorit dhe një vijë të thyer, të tjerët provuan figura diagonale, por asnjëri nuk arrinte të krijonte katrorin e kërkuar.
Në fund, një vajzë ndërmori një qasje krejt tjetër: ajo vizatoi një katror normal me katër anë, dhe më pas brenda tij vizatoi tre vija të thjeshta.
- YouTube www.youtube.com
Kjo zgjidhje - e thjeshtë, por e jashtëzakonshme - i befasoi të gjithë. Ajo realizoi që kërkesa nuk ishte “krijoni katrorin vetëm me tri vija”, por “vizatoni një katror që ka tre vija brenda”.
Ky rezultat nxjerr në pah nuancat e gjuhës dhe mënyrën se si ne interpretojmë udhëzimet: shpesh lexojmë fjalët pa i analizuar me kujdes dhe fokusohemi vetëm tek mënyrat tradicionale të zgjidhjes së problemeve.
Përveç sfidës logjike, ky rast shërben si një mësim për të menduar kritikisht para se të nisni çdo detyrë. /Telegrafi/