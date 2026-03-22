Mesazhi në një shishe lundron nga Kanadaja në Skoci brenda 2 vitesh
Një burrë që po shëtiste me qentë e tij në bregdetin e Skocisë gjeti një mesazh në një shishe që ishte hedhur nga Ishulli Prince Edward i Kanadasë.
Mike Scott tha se ai dhe qentë e tij po shëtisnin në plazhin në St Cyrus, në jug të Aberdeenit, rreth dy javë më parë kur qeni i tij labrador Maggie, gjeti një shishe në ujërat e cekëta.
Scott zbuloi se shishja përmbante një letër që ishte mbyllur në një qese plastike për ta mbrojtur nga rrjedhjet, transmeton Telegrafi.
Letra, e cila ishte shkruar në frëngjisht, ishte e datës gusht 2024 dhe thoshte se shishja po hidhej nga një traget që udhëtonte nga Ishulli Prince Edward në Isles-de-la-Madeleine në Quebec.
Autorja e letrës, Annie Chaisson, i kërkoi kujtdo që gjeti shishen ta kontaktonte përmes Facebook-ut, transmeton Telegrafi.
Scott tha se gruaja e tij gjeti atë që ajo beson se është profili i Chaisson në Facebook, por ende nuk ka marrë një përgjigje për mesazhin e saj.
Ai tha se profili nuk tregonte ndonjë aktivitet të kohëve të fundit, kështu që autori i letrës mund të mos jetë më në rrjetin social.
Një tjetër mesazh në një shishe të gjetur vitin e kaluar bëri një udhëtim shumë më të gjatë përmes Oqeanit Atlantik.
Mesazhi, i datës 12 shtator 2012, u nis nga Ishulli Bell i Newfoundland dhe u nxor në korrik 2025 në Gadishullin Dingle të Irlandës. /Telegrafi/